В Тюменской области продлили сроки отбора на проект «Боевой кадровый резерв»

В Тюменской области продлили сроки проведения второго этапа отбора кандидатов на участие в проекте по продвижению участников и ветеранов СВО во власть «Боевой кадровый резерв». Об этом в своем telegram-канале сообщил глава региона Александр Моор. По его словам, это связано с тем, что 20 кандидатов не смогли вовремя пройти тестирование, поскольку находятся в зоне проведения спецоперации.
«После завершения этапа тестирования нашего проекта „Боевой кадровый резерв“ поступило более 20 обращений от участников. Они сообщили, что находились на боевом задании и не смогли выполнить тесты. По количеству анкет видим, что таких бойцов больше. Оперативно провели заочное заседание общественного совета проекта и решили выделить дополнительные дни тестирования», — указано в публикации тюменского губернатора.
Он уточнил, что участники СВО смогут пройти тестирование в период с 25 по 28 апреля. Ранее URA.RU писало о том, что во второй этап тюменского проекта по продвижению участников и ветеранов СВО во власть прошел 661 кандидат. Программа «Боевой кадровый резерв» является аналогом федеральной программы для участников СВО «Время Героев», который инициировал президент России Владимир Путин.
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