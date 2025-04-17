В Тюменской области продлили сроки отбора на проект «Боевой кадровый резерв»

© Служба новостей «URA.RU»
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Действующие участники СВО не успели пройти отбор на проект «Боевой кадровый резерв»
Действующие участники СВО не успели пройти отбор на проект «Боевой кадровый резерв» Фото:

В Тюменской области продлили сроки проведения второго этапа отбора кандидатов на участие в проекте по продвижению участников и ветеранов СВО во власть «Боевой кадровый резерв». Об этом в своем telegram-канале сообщил глава региона Александр Моор. По его словам, это связано с тем, что 20 кандидатов не смогли вовремя пройти тестирование, поскольку находятся в зоне проведения спецоперации.

«После завершения этапа тестирования нашего проекта „Боевой кадровый резерв“ поступило более 20 обращений от участников. Они сообщили, что находились на боевом задании и не смогли выполнить тесты. По количеству анкет видим, что таких бойцов больше. Оперативно провели заочное заседание общественного совета проекта и решили выделить дополнительные дни тестирования», — указано в публикации тюменского губернатора.

Он уточнил, что участники СВО смогут пройти тестирование в период с 25 по 28 апреля. Ранее URA.RU писало о том, что во второй этап тюменского проекта по продвижению участников и ветеранов СВО во власть прошел 661 кандидат. Программа «Боевой кадровый резерв» является аналогом федеральной программы для участников СВО «Время Героев», который инициировал президент России Владимир Путин.

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В Тюменской области продлили сроки проведения второго этапа отбора кандидатов на участие в проекте по продвижению участников и ветеранов СВО во власть «Боевой кадровый резерв». Об этом в своем telegram-канале сообщил глава региона Александр Моор. По его словам, это связано с тем, что 20 кандидатов не смогли вовремя пройти тестирование, поскольку находятся в зоне проведения спецоперации. «После завершения этапа тестирования нашего проекта „Боевой кадровый резерв“ поступило более 20 обращений от участников. Они сообщили, что находились на боевом задании и не смогли выполнить тесты. По количеству анкет видим, что таких бойцов больше. Оперативно провели заочное заседание общественного совета проекта и решили выделить дополнительные дни тестирования», — указано в публикации тюменского губернатора. Он уточнил, что участники СВО смогут пройти тестирование в период с 25 по 28 апреля. Ранее URA.RU писало о том, что во второй этап тюменского проекта по продвижению участников и ветеранов СВО во власть прошел 661 кандидат. Программа «Боевой кадровый резерв» является аналогом федеральной программы для участников СВО «Время Героев», который инициировал президент России Владимир Путин.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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