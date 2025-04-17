Волонтер Чилимская в свой день рождения вывела челябинцев на субботник

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По завершении уборки Татьяне Чилимской вручили букет цветов
По завершении уборки Татьяне Чилимской вручили букет цветов Фото:

Челябинский волонтер Татьяна Чилимская потратила день своего рождения на уборку территории памятника медсестрам времен войны. На субботник вышло 25 добровольцев.

«У Татьяны Чилимской 16 апреля был день рождения, и вечер этого дня она провела на субботнике с граблями и метлами. Вместе с представителями „Команды Мительмана“ на субботник 25 человек, желающих сделать Курчатовский район лучше. Они убирали территорию возле памятника „Поклон тебе, сестричка“, посвященного медсестрам времен Великой Отечественной войны», — сообщили URA.RU участники субботника.

Всего было собрано 25 мешков мусора. Уборка продолжалась более двух часов.

«Все участники субботника — жители Курчатовского района, и нам радостно было сделать полезное дело. Мне было радостно вдвойне, потому что все-таки это день рождения. И второе — то, что мы облагородили именно территорию вокруг такого знакового памятника. Мы обязаны жизнью участникам войны, и уборка территории вокруг памятника медсестрам — своего рода дань памяти этим людям», — сказала Чилимская.

И все же без настоящего подарка именинница не осталась. Участвовавший в субботнике депутат гордумы Челябинска Александр Исаев подарил ей букет прекрасных цветов.

Чилимская известна как создатель и руководитель благотворительного фонда «Мы74», который вырос из общественного движения «Команда Мительмана». Волонтерское объединение помогает нуждающимся жителям Челябинска.

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Челябинский волонтер Татьяна Чилимская потратила день своего рождения на уборку территории памятника медсестрам времен войны. На субботник вышло 25 добровольцев. «У Татьяны Чилимской 16 апреля был день рождения, и вечер этого дня она провела на субботнике с граблями и метлами. Вместе с представителями „Команды Мительмана“ на субботник 25 человек, желающих сделать Курчатовский район лучше. Они убирали территорию возле памятника „Поклон тебе, сестричка“, посвященного медсестрам времен Великой Отечественной войны», — сообщили URA.RU участники субботника. Всего было собрано 25 мешков мусора. Уборка продолжалась более двух часов. «Все участники субботника — жители Курчатовского района, и нам радостно было сделать полезное дело. Мне было радостно вдвойне, потому что все-таки это день рождения. И второе — то, что мы облагородили именно территорию вокруг такого знакового памятника. Мы обязаны жизнью участникам войны, и уборка территории вокруг памятника медсестрам — своего рода дань памяти этим людям», — сказала Чилимская. И все же без настоящего подарка именинница не осталась. Участвовавший в субботнике депутат гордумы Челябинска Александр Исаев подарил ей букет прекрасных цветов. Чилимская известна как создатель и руководитель благотворительного фонда «Мы74», который вырос из общественного движения «Команда Мительмана». Волонтерское объединение помогает нуждающимся жителям Челябинска.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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