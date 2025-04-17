Волонтер Чилимская в свой день рождения вывела челябинцев на субботник

Челябинский волонтер Татьяна Чилимская потратила день своего рождения на уборку территории памятника медсестрам времен войны. На субботник вышло 25 добровольцев.
«У Татьяны Чилимской 16 апреля был день рождения, и вечер этого дня она провела на субботнике с граблями и метлами. Вместе с представителями „Команды Мительмана“ на субботник 25 человек, желающих сделать Курчатовский район лучше. Они убирали территорию возле памятника „Поклон тебе, сестричка“, посвященного медсестрам времен Великой Отечественной войны», — сообщили URA.RU участники субботника.
Всего было собрано 25 мешков мусора. Уборка продолжалась более двух часов.
«Все участники субботника — жители Курчатовского района, и нам радостно было сделать полезное дело. Мне было радостно вдвойне, потому что все-таки это день рождения. И второе — то, что мы облагородили именно территорию вокруг такого знакового памятника. Мы обязаны жизнью участникам войны, и уборка территории вокруг памятника медсестрам — своего рода дань памяти этим людям», — сказала Чилимская.
И все же без настоящего подарка именинница не осталась. Участвовавший в субботнике депутат гордумы Челябинска Александр Исаев подарил ей букет прекрасных цветов.
Чилимская известна как создатель и руководитель благотворительного фонда «Мы74», который вырос из общественного движения «Команда Мительмана». Волонтерское объединение помогает нуждающимся жителям Челябинска.
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