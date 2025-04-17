Известный пермский завод по производству стройматериалов резко сократил выручку

ООО «КВИН» Пермского края, владеющее пермским заводом профнастила, отчиталось о финансовых показателях за 2024 год. Выручка компании составила 5,9 млрд рублей. Годом ранее этот показатель превысил 6,9 млрд рублей.
«Отчет о финансовых результатах ООО „КВИН“ за 2024 год. Выручка — 5,9 млрд рублей, чистая прибыль — 214,1 млн рублей», — сообщается в сервисе раскрытия информации СБИС. Таким образом, выручка общества сократилась более чем на 1 млрд рублей, а прибыль — более чем на 68 млн рублей.
Завод был открыт в 2005 году. Выпускает профнастил, штакетники, сайдинги, саморезы, водосточные системы, дымоходы и прочую строительную продукцию. Также производит металлическую мебель.
Ранее URA.RU сообщало, что известный пермский продавец белья получил рекордную прибыль. ООО «Бельетаж», продающее одежду в магазинах под одноименным брендом, показала чистую прибыль более 206 млн рублей.
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