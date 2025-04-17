Известный пермский завод по производству стройматериалов резко сократил выручку

© Служба новостей «URA.RU»
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Выручка компании сократилась на 1 млрд рублей
Выручка компании сократилась на 1 млрд рублей Фото:

ООО «КВИН» Пермского края, владеющее пермским заводом профнастила, отчиталось о финансовых показателях за 2024 год. Выручка компании составила 5,9 млрд рублей. Годом ранее этот показатель превысил 6,9 млрд рублей.

«Отчет о финансовых результатах ООО „КВИН“ за 2024 год. Выручка — 5,9 млрд рублей, чистая прибыль — 214,1 млн рублей», — сообщается в сервисе раскрытия информации СБИС. Таким образом, выручка общества сократилась более чем на 1 млрд рублей, а прибыль — более чем на 68 млн рублей.

Завод был открыт в 2005 году. Выпускает профнастил, штакетники, сайдинги, саморезы, водосточные системы, дымоходы и прочую строительную продукцию. Также производит металлическую мебель.

Ранее URA.RU сообщало, что известный пермский продавец белья получил рекордную прибыль. ООО «Бельетаж», продающее одежду в магазинах под одноименным брендом, показала чистую прибыль более 206 млн рублей. 

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ООО «КВИН» Пермского края, владеющее пермским заводом профнастила, отчиталось о финансовых показателях за 2024 год. Выручка компании составила 5,9 млрд рублей. Годом ранее этот показатель превысил 6,9 млрд рублей. «Отчет о финансовых результатах ООО „КВИН“ за 2024 год. Выручка — 5,9 млрд рублей, чистая прибыль — 214,1 млн рублей», — сообщается в сервисе раскрытия информации СБИС. Таким образом, выручка общества сократилась более чем на 1 млрд рублей, а прибыль — более чем на 68 млн рублей. Завод был открыт в 2005 году. Выпускает профнастил, штакетники, сайдинги, саморезы, водосточные системы, дымоходы и прочую строительную продукцию. Также производит металлическую мебель. Ранее URA.RU сообщало, что известный пермский продавец белья получил рекордную прибыль. ООО «Бельетаж», продающее одежду в магазинах под одноименным брендом, показала чистую прибыль более 206 млн рублей. 
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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