SHOT: в Тюмени диверсант пытался поджечь локомотив и сам загорелся

В Тюмени группа молодых людей пыталась поджечь локомотив в районе станции Войновка. В результате происшествия один из диверсантов загорелся, его пришлось спасать сотрудникам РЖД. Об этом сообщил telegram-канал SHOT.
«Накануне железнодорожники услышали хлопки в районе станции Войновка. Выйдя на разведку, они заметили, что у электровоза разбита кабина, а внутри — пожар. На месте они задержали четырех человек: двух парней и двух девушек в возрасте от 20 до 23 лет. Одного из диверсантов пришлось спасать, так как он загорелся сам», — сообщается в telegram-канале.
Выяснилось, что студентки должны были снимать видео, как их подельники поджигают локомотив. А далее отправить кадры украинским кураторам в обмен на вознаграждение. Возбуждено уголовное дело по статье «Террористический акт». Комментарии от правоохранительных структур ожидаются.
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