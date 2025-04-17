SHOT: в Тюмени диверсант пытался поджечь локомотив и сам загорелся

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Тюменцы пытались поджечь локомотив по заданию украинских кураторов
Тюменцы пытались поджечь локомотив по заданию украинских кураторов Фото:
новость из сюжета
В Тюмени диверсанты совершили поджог на железной дороге

В Тюмени группа молодых людей пыталась поджечь локомотив в районе станции Войновка. В результате происшествия один из диверсантов загорелся, его пришлось спасать сотрудникам РЖД. Об этом сообщил telegram-канал SHOT.

«Накануне железнодорожники услышали хлопки в районе станции Войновка. Выйдя на разведку, они заметили, что у электровоза разбита кабина, а внутри — пожар. На месте они задержали четырех человек: двух парней и двух девушек в возрасте от 20 до 23 лет. Одного из диверсантов пришлось спасать, так как он загорелся сам», — сообщается в telegram-канале.

Выяснилось, что студентки должны были снимать видео, как их подельники поджигают локомотив. А далее отправить кадры украинским кураторам в обмен на вознаграждение. Возбуждено уголовное дело по статье «Террористический акт». Комментарии от правоохранительных структур ожидаются.

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В Тюмени группа молодых людей пыталась поджечь локомотив в районе станции Войновка. В результате происшествия один из диверсантов загорелся, его пришлось спасать сотрудникам РЖД. Об этом сообщил telegram-канал SHOT. «Накануне железнодорожники услышали хлопки в районе станции Войновка. Выйдя на разведку, они заметили, что у электровоза разбита кабина, а внутри — пожар. На месте они задержали четырех человек: двух парней и двух девушек в возрасте от 20 до 23 лет. Одного из диверсантов пришлось спасать, так как он загорелся сам», — сообщается в telegram-канале. Выяснилось, что студентки должны были снимать видео, как их подельники поджигают локомотив. А далее отправить кадры украинским кураторам в обмен на вознаграждение. Возбуждено уголовное дело по статье «Террористический акт». Комментарии от правоохранительных структур ожидаются.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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