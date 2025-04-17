В Кургане с 21 апреля начнется онлайн голосование за 10 дизайн-проектов различных территорий, включая общественные пространства в разных микрорайонах города. Голосование пройдет в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». Об этом сообщает пресс-служба администрации города Кургана.
Граждане смогут голосовать на «Госуслугах», а также через мобильное приложение и с помощью волонтеров. «Продлится онлайн голосование до 13 июня 2025 года. Напомним, что отдать свой голос за дизайн-проект может каждый житель Кургана старше 14 лет», — пишет ведомство. Кроме того, за последние три года приняли участие более 185 тысяч человек, проживающих в регионе.
Список территорий, за которые можно отдать голос:
- общественная территория в районе МКД № 15 в 1 микрорайоне Заозерного,
- общественная территория в районе МКД № 50 по ул. Дзержинского,
- общественная территория в районе МКД 26А в 3 микрорайоне Заозерного,
- территория в районе МКД № 26 в 6 микрорайоне Заозерного,
- территория в районе МКД № 42 по ул. Дзержинского,
- территория в районе здания № 31 по ул. Карбышева,
- территория в районе МКД № 59 по пр. Конституции,
- территория в районе МКД № 8 в 3 микрорайоне,
- территория в районе здания № 4 в 3 микрорайоне,
- территория в районе МКД № 7 в 6 микрорайоне.
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