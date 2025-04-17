Курганцы выбирают будущее: стартует онлайн голосование за дизайн-проекты городских территорий. Список

В Кургане стартует голосование по благоустройству территорий
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Голосование пройдет с 21 апреля до 13 июня этого года
Голосование пройдет с 21 апреля до 13 июня этого года Фото:

В Кургане с 21 апреля начнется онлайн голосование за 10 дизайн-проектов различных территорий, включая общественные пространства в разных микрорайонах города. Голосование пройдет в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». Об этом сообщает пресс-служба администрации города Кургана.

Граждане смогут голосовать на «Госуслугах», а также через мобильное приложение и с помощью волонтеров. «Продлится онлайн голосование до 13 июня 2025 года. Напомним, что отдать свой голос за дизайн-проект может каждый житель Кургана старше 14 лет», — пишет ведомство. Кроме того, за последние три года приняли участие более 185 тысяч человек, проживающих в регионе.

Список территорий, за которые можно отдать голос:

- общественная территория в районе МКД № 15 в 1 микрорайоне Заозерного,

- общественная территория в районе МКД № 50 по ул. Дзержинского,

- общественная территория в районе МКД 26А в 3 микрорайоне Заозерного,

- территория в районе МКД № 26 в 6 микрорайоне Заозерного,

- территория в районе МКД № 42 по ул. Дзержинского,

- территория в районе здания № 31 по ул. Карбышева,

- территория в районе МКД № 59 по пр. Конституции,

- территория в районе МКД № 8 в 3 микрорайоне,

- территория в районе здания № 4 в 3 микрорайоне,

- территория в районе МКД № 7 в 6 микрорайоне.

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В Кургане с 21 апреля начнется онлайн голосование за 10 дизайн-проектов различных территорий, включая общественные пространства в разных микрорайонах города. Голосование пройдет в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». Об этом сообщает пресс-служба администрации города Кургана. Граждане смогут голосовать на «Госуслугах», а также через мобильное приложение и с помощью волонтеров. «Продлится онлайн голосование до 13 июня 2025 года. Напомним, что отдать свой голос за дизайн-проект может каждый житель Кургана старше 14 лет», — пишет ведомство. Кроме того, за последние три года приняли участие более 185 тысяч человек, проживающих в регионе. Список территорий, за которые можно отдать голос: - общественная территория в районе МКД № 15 в 1 микрорайоне Заозерного, - общественная территория в районе МКД № 50 по ул. Дзержинского, - общественная территория в районе МКД 26А в 3 микрорайоне Заозерного, - территория в районе МКД № 26 в 6 микрорайоне Заозерного, - территория в районе МКД № 42 по ул. Дзержинского, - территория в районе здания № 31 по ул. Карбышева, - территория в районе МКД № 59 по пр. Конституции, - территория в районе МКД № 8 в 3 микрорайоне, - территория в районе здания № 4 в 3 микрорайоне, - территория в районе МКД № 7 в 6 микрорайоне.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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