У европейских лидеров не получается согласовать военную помощь Киеву из-за целого ряда разногласий, среди которых — отсутствие компромисса по отправке миротворцев на украинскую территорию и исключение из мирного процесса по Украине. Об этом пишут французские СМИ.
«Одним из примеров этого (споров, которые парализуют обсуждение отправки помощи Киеву, — прим. URA.RU) являются разногласия по вопросу отправки войск на Украину после прекращения огня», — пишет издание Le Monde. По их данным, даже те страны, которые поддерживают отправку войск — Франция и Великобритания, спорят о том, какие лучше отправлять войска — Париж выступает за переброску сухопутных войск, Лондон — за воздушные и морские. А финансирование этого проекта напрямую зависит от военного присутствия США в Европе. При этом разногласия по поводу ввода войск на Украину — лишь видимая сторона гораздо более острых переговоров о «милитаризации» страны. Этот факт все более открыто признают многие европейские источники.
Однако отмечается, что основная причина паралича Европы: отстранение ее от мирных переговоров по Украине. К тому же, существует целый ряд других сдерживающих факторов.
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