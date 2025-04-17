Путин сделал заявление о палестино-израильском конфликте
Долгосрочный мир в конфликте на Ближнем Востоке между Палестиной и Израилем может произойти только при шагах обоих государств. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.
«Долгосрочное урегулирование палестино-израильского конфликта возможно только на двугосударственной основе», — заявил Владимир Путин. Трансляция его выступления ведется на телеканале «Россия 24».
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