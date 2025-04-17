Путин раскрыл единственно возможный путь к миру между Палестиной и Израилем

Путин: мир в конфликте Палестины и Израиля возможен только на основе обоих стран
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Путин сделал заявление о палестино-израильском конфликте
Путин сделал заявление о палестино-израильском конфликте Фото:

Долгосрочный мир в конфликте на Ближнем Востоке между Палестиной и Израилем может произойти только при шагах обоих государств. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.

«Долгосрочное урегулирование палестино-израильского конфликта возможно только на двугосударственной основе», — заявил Владимир Путин. Трансляция его выступления ведется на телеканале «Россия 24».

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Долгосрочный мир в конфликте на Ближнем Востоке между Палестиной и Израилем может произойти только при шагах обоих государств. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин. «Долгосрочное урегулирование палестино-израильского конфликта возможно только на двугосударственной основе», — заявил Владимир Путин. Трансляция его выступления ведется на телеканале «Россия 24».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...