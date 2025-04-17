Эмир Катара высоко оценил отношения с Россией

Эмир Катара Тамим бен Хамад Аль Тани сказал президенту РФ Владимиру Путину, что ценит уровень отношений с Россией и гордится достигнутым сотрудничеством. Об этом катарский правитель заявил в ходе официальной встречи.
«Мы очень гордимся достигнутым инвестиционным сотрудничеством в различных сферах», — сообщил Тамим бен Хамад Аль Тани на встрече с Путиным, котоаря проходит 17 апреля, ее трансляция ведется на телеканале «Россия 24». Эмир Катара отметил, что гордится инвестиционным сотрудничеством, в частности, в сферах здравоохранения, производства лекарств, и подчеркнул отличные возможности в совместном развитии культуры и спорта.
Также эмир Катара анонсировал подписание нескольких документов между двумя странами. Помимо этого, вместе с Путиным они обсудят области сотрудничества.
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