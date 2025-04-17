Эмир Катара высоко оценил отношения с Россией

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Эмир Катара рассказал об областях сотрудничества с РФ
Эмир Катара рассказал об областях сотрудничества с РФ Фото:

Эмир Катара Тамим бен Хамад Аль Тани сказал президенту РФ Владимиру Путину, что ценит уровень отношений с Россией и гордится достигнутым сотрудничеством. Об этом катарский правитель заявил в ходе официальной встречи.

«Мы очень гордимся достигнутым инвестиционным сотрудничеством в различных сферах», — сообщил Тамим бен Хамад Аль Тани на встрече с Путиным, котоаря проходит 17 апреля, ее трансляция ведется на телеканале «Россия 24». Эмир Катара отметил, что гордится инвестиционным сотрудничеством, в частности, в сферах здравоохранения, производства лекарств, и подчеркнул отличные возможности в совместном развитии культуры и спорта.

Также эмир Катара анонсировал подписание нескольких документов между двумя странами. Помимо этого, вместе с Путиным они обсудят области сотрудничества.

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Эмир Катара Тамим бен Хамад Аль Тани сказал президенту РФ Владимиру Путину, что ценит уровень отношений с Россией и гордится достигнутым сотрудничеством. Об этом катарский правитель заявил в ходе официальной встречи. «Мы очень гордимся достигнутым инвестиционным сотрудничеством в различных сферах», — сообщил Тамим бен Хамад Аль Тани на встрече с Путиным, котоаря проходит 17 апреля, ее трансляция ведется на телеканале «Россия 24». Эмир Катара отметил, что гордится инвестиционным сотрудничеством, в частности, в сферах здравоохранения, производства лекарств, и подчеркнул отличные возможности в совместном развитии культуры и спорта. Также эмир Катара анонсировал подписание нескольких документов между двумя странами. Помимо этого, вместе с Путиным они обсудят области сотрудничества.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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