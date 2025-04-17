17 апреля 2025

В ХМАО появятся новые полигоны для испытания технологий добычи «трудной» нефти

© Служба новостей «URA.RU»
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На двух месторождениях в ХМАО появятся полигоны для тестирования инноваций для нефтедобычи
На двух месторождениях в ХМАО появятся полигоны для тестирования инноваций для нефтедобычи Фото:

На месторождениях ХМАО появятся новые площадки для разработки инновационных методов добычи трудноизвлекаемой нефти (ТРИЗ). «Трудная» нефть залегает глубоко в недрах и требует особого подхода — ее сложно добыть обычными способами.

«„Газпром нефть“ создает в Западной Сибири сеть полигонов для развития технологий добычи „трудной“ нефти. Инновационные площадки появятся на Верхнесалымском и Холмогорском участках в ХМАО», — сообщила URA.RU пресс-служба компании.

У предприятия уже есть опыт создания подобных площадок. Несколько лет назад технологические полигоны появились на Салымском-3 и Пальяновском месторождениях в Югре. Строительство новых исследовательских центров расширит географию испытаний и позволит тестировать методы в различных условиях. Заниматься исследованиями на Верхнесалымском месторождении будет «Салым Петролеум Девелопмент». Компания также займется тестированием решений для разработки ачимовских запасов на Ямбургском технологическом полигоне в ЯНАО, лицензией на который владеет «Газпром добыча Ямбург».

«Расширение проекта и появление новых технологических полигонов будет способствовать реализации энергетической стратегии страны и укрепит ее технологический суверенитет», — прокомментировал заместитель руководителя Роснедр Орест Каспаров.

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На месторождениях ХМАО появятся новые площадки для разработки инновационных методов добычи трудноизвлекаемой нефти (ТРИЗ). «Трудная» нефть залегает глубоко в недрах и требует особого подхода — ее сложно добыть обычными способами. «„Газпром нефть“ создает в Западной Сибири сеть полигонов для развития технологий добычи „трудной“ нефти. Инновационные площадки появятся на Верхнесалымском и Холмогорском участках в ХМАО», — сообщила URA.RU пресс-служба компании. У предприятия уже есть опыт создания подобных площадок. Несколько лет назад технологические полигоны появились на Салымском-3 и Пальяновском месторождениях в Югре. Строительство новых исследовательских центров расширит географию испытаний и позволит тестировать методы в различных условиях. Заниматься исследованиями на Верхнесалымском месторождении будет «Салым Петролеум Девелопмент». Компания также займется тестированием решений для разработки ачимовских запасов на Ямбургском технологическом полигоне в ЯНАО, лицензией на который владеет «Газпром добыча Ямбург». «Расширение проекта и появление новых технологических полигонов будет способствовать реализации энергетической стратегии страны и укрепит ее технологический суверенитет», — прокомментировал заместитель руководителя Роснедр Орест Каспаров.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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