В ХМАО появятся новые полигоны для испытания технологий добычи «трудной» нефти

На месторождениях ХМАО появятся новые площадки для разработки инновационных методов добычи трудноизвлекаемой нефти (ТРИЗ). «Трудная» нефть залегает глубоко в недрах и требует особого подхода — ее сложно добыть обычными способами.
«„Газпром нефть“ создает в Западной Сибири сеть полигонов для развития технологий добычи „трудной“ нефти. Инновационные площадки появятся на Верхнесалымском и Холмогорском участках в ХМАО», — сообщила URA.RU пресс-служба компании.
У предприятия уже есть опыт создания подобных площадок. Несколько лет назад технологические полигоны появились на Салымском-3 и Пальяновском месторождениях в Югре. Строительство новых исследовательских центров расширит географию испытаний и позволит тестировать методы в различных условиях. Заниматься исследованиями на Верхнесалымском месторождении будет «Салым Петролеум Девелопмент». Компания также займется тестированием решений для разработки ачимовских запасов на Ямбургском технологическом полигоне в ЯНАО, лицензией на который владеет «Газпром добыча Ямбург».
«Расширение проекта и появление новых технологических полигонов будет способствовать реализации энергетической стратегии страны и укрепит ее технологический суверенитет», — прокомментировал заместитель руководителя Роснедр Орест Каспаров.
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