Участник «Времени героев» Погодин занял высокий пост на авиационном заводе

Кавалер трех орденов Мужества и участник президентской программы «Время героев» Денис Погодин получил новую должность. Его назначили первым замом директора Луховицкого авиационного завода имени П. А. Воронина — филиала ПАО «ОАК». Об этом сообщили в пресс-службе «Времени героев».
«Кавалер трех орденов Мужества, участник программы „Время героев“ Денис Погодин назначен на должность первого заместителя директора <...> Луховицкого авиационного завода им. П. А. Воронина», — заявили в пресс-службе. Сообщение опубликовано на официальном сайте программы.
Сам Погодин, делясь своими впечатлениями о «Времени героев», подчеркнул, что проект формирует прочную основу для последующего служения Отечеству. Он отметил, что для него большая честь быть включенным в число 83 участников первого набора. В рамках этой инициативы наставником Погодина был первый зампред правительства РФ Денис Мантуров.
Во время стажировки в ОАК новый замдиректора филиала ознакомился с особенностями разработки и производственного процесса летательных аппаратов. «Кроме военной авиации, ознакомился с работой по гражданской авиации — очень интересное и актуальное направление. Сделаю все, чтобы способствовать дальнейшему развитию авиастроительной отрасли промышленности в частности и укреплению обороноспособности нашей страны», — сказал Погодин.
Кроме того, Мантуров отметил, что Денис Погодин является истинным патриотом, посвятившим свою жизнь служению Отечеству. Он подчеркнул, что участие Погодина в президентской программе «Время героев» позволило в полной мере проявить его профессиональные и личные качества, а также подтвердило его стремление работать во благо страны — теперь уже в сфере авиастроения. Мантуров выразил искренние пожелания успехов своему подопечному и пожелал ему удачи на новом этапе профессионального пути. В пресс-службе также отметили, что директор завода Юрий Якушов выразил уверенность в том, что новый заместитель внесет значительный вклад в развитие предприятия, учитывая его опыт и профильное образование.
Денис Погодин родился в Москве в 1987 году. После завершения обучения в высшем военном учебном заведении в 2009 году. За проявленное мужество был удостоен трех орденов Мужества, а также ряда медалей. С мая 2024 года он активно участвует в президентской программе «Время героев».
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