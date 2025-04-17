Мэр Челябинска Лошкин выдвинулся на выборы в заксобрание области

Мэр Челябинска Алексей Лошкин стал участником праймериз «Единой России» по выборам в законодательное собрание региона. Об этом сообщили URA.RU в региональном отделении партии.
«Глава Челябинска Алексей Лошкин подал документы для участия в предварительном голосовании партии. Цель — выдвижение в депутаты ЗСО», — пояснили в пресс-службе партии.
Лошкин родился в 1978 году в Челябинске. С августа 1996 года по март 2011 года служил в ГУ МВД по Челябинской области, в 2000 году с отличием окончил Челябинский юридический институт МВД. С 2009 по 2011 год — начальник отдела ОРЧ по борьбе с экономическими преступлениями полицейского главка.
В этом же году ушел на госслужбу, возглавив Главное экспертное управление региона. С июня 2013 года по декабрь 2015 года был начальником Главного контрольного управления области. С декабря 2016 года — председатель Контрольно-счетной палаты Челябинской области. Результаты ревизий, проводимых Лошкиным и его подчиненными, не раз становились поводом для возбуждения уголовных дел в отношении чиновников и топ-менеджеров.
Кандидат юридических наук. Помимо основного образования, прошел переподготовку по программе «Антикризисное управление и деятельность арбитражных управляющих» и получил второе высшее по специальности «Экономика» в ЮУрГУ. В плюс ему в Москве пойдет и опыт руководства региональным исполкомом ЕР с декабря 2015 по декабрь 2016 года. В 2024 году избран мэром Челябинска.
Заявления на праймериз принимаются до 24 апреля. Само предварительное голосование пройдет с 19 по 25 мая. Выборы в ЗСО состоятся в Единый день голосования 14 сентября. Жителям предстоит выбрать 60 депутатов, из них 30 по партийным спискам.
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