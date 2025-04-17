В Свердловской области взлетели цены на мясо. Инфографика

В Свердловской области баранина подорожала на 20,2% за год
© Служба новостей «URA.RU»
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Свинина подорожала на 9,1% за год
Свинина подорожала на 9,1% за год Фото:

Цены на мясо выросли в Свердловской области за год, наибольший прирост стоимости показала баранина, а курица, наоборот, подешевела. Корреспондент URA.RU сравнил, как изменились цены, опираясь на данные Свердловскстата.

Так, килограмм говядины стал стоить 674,27 рубля в среднем вместо 569,71 рубля (+18,3%). Баранина подорожала до 826,78 рубля в среднем, тогда как еще год назад ее можно было купить по 687,38 рубля (+20,2%).

Менее значительно подорожала свинина — на 9,1%. К 14 апреля килограмм в среднем стал стоить 382,56 рубля, в 2024 году его продавали за 350,49 рубля в среднем. Цены на курицу, напротив, снизились до 205,04 рубля в среднем за килограмм (-2,26%).

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Цены на мясо выросли в Свердловской области за год, наибольший прирост стоимости показала баранина, а курица, наоборот, подешевела. Корреспондент URA.RU сравнил, как изменились цены, опираясь на данные Свердловскстата. Так, килограмм говядины стал стоить 674,27 рубля в среднем вместо 569,71 рубля (+ 18,3%). Баранина подорожала до 826,78 рубля в среднем, тогда как еще год назад ее можно было купить по 687,38 рубля (+20,2%). Менее значительно подорожала свинина — на 9,1%. К 14 апреля килограмм в среднем стал стоить 382,56 рубля, в 2024 году его продавали за 350,49 рубля в среднем. Цены на курицу, напротив, снизились до 205,04 рубля в среднем за килограмм (-2,26%).
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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