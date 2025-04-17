Цены на мясо выросли в Свердловской области за год, наибольший прирост стоимости показала баранина, а курица, наоборот, подешевела. Корреспондент URA.RU сравнил, как изменились цены, опираясь на данные Свердловскстата.
Так, килограмм говядины стал стоить 674,27 рубля в среднем вместо 569,71 рубля (+18,3%). Баранина подорожала до 826,78 рубля в среднем, тогда как еще год назад ее можно было купить по 687,38 рубля (+20,2%).
Менее значительно подорожала свинина — на 9,1%. К 14 апреля килограмм в среднем стал стоить 382,56 рубля, в 2024 году его продавали за 350,49 рубля в среднем. Цены на курицу, напротив, снизились до 205,04 рубля в среднем за килограмм (-2,26%).
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