Депутаты официально уволили осужденного главу Катав-Ивановского района

© Служба новостей «URA.RU»
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Николай Шиманович осужден на пять лет в колонии
Николай Шиманович осужден на пять лет в колонии Фото:

Депутаты Катав-Ивановского района (Челябинская область) сняли полномочия главы района с Николая Шимановича и выбрали исполняющим обязанности главы Александра Васильева. Об этом URA.RU сообщила спикер райсобрания Екатерина Куликова.

«Сначала рассматривался вопрос о прекращении полномочий Шимановича в связи с обвинительным приговором, который вступил в силу после решения областного суда. Сразу же мы должны были назначить временно исполняющего полномочия главы, так как Васильев временно исполнял его полномочия до того момента, как обвинительный приговор вступит в силу», — сообщила Куликова.

Из 15 действующих депутатов 11 поддержали в качестве главы Александра Васильева. Он был спикером до февраля этого года, когда Шимановича поместили в СИЗО.

Решение о новых выборах главы объявлять не стали, так как осталось меньше года до объявления выборов главы Катав-Ивановского округа. Они состоятся осенью этого года.

Николай Шиманович 17 февраля за мошенничество был приговорен Златоустовским судом к семи годам лишения свободы и штрафу в 800 тысяч рублей. Шиманович обжаловал приговор, и 15 апреля областной суд снизил срок до пяти лет, а сумму штрафа — до 500 тысяч. Поскольку приговор облсуда вступает в силу сразу после оглашения, Шиманович юридически лишен права занимать пост главы.

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Депутаты Катав-Ивановского района (Челябинская область) сняли полномочия главы района с Николая Шимановича и выбрали исполняющим обязанности главы Александра Васильева. Об этом URA.RU сообщила спикер райсобрания Екатерина Куликова. «Сначала рассматривался вопрос о прекращении полномочий Шимановича в связи с обвинительным приговором, который вступил в силу после решения областного суда. Сразу же мы должны были назначить временно исполняющего полномочия главы, так как Васильев временно исполнял его полномочия до того момента, как обвинительный приговор вступит в силу», — сообщила Куликова. Из 15 действующих депутатов 11 поддержали в качестве главы Александра Васильева. Он был спикером до февраля этого года, когда Шимановича поместили в СИЗО. Решение о новых выборах главы объявлять не стали, так как осталось меньше года до объявления выборов главы Катав-Ивановского округа. Они состоятся осенью этого года. Николай Шиманович 17 февраля за мошенничество был приговорен Златоустовским судом к семи годам лишения свободы и штрафу в 800 тысяч рублей. Шиманович обжаловал приговор, и 15 апреля областной суд снизил срок до пяти лет, а сумму штрафа — до 500 тысяч. Поскольку приговор облсуда вступает в силу сразу после оглашения, Шиманович юридически лишен права занимать пост главы.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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