Депутаты официально уволили осужденного главу Катав-Ивановского района

Депутаты Катав-Ивановского района (Челябинская область) сняли полномочия главы района с Николая Шимановича и выбрали исполняющим обязанности главы Александра Васильева. Об этом URA.RU сообщила спикер райсобрания Екатерина Куликова.
«Сначала рассматривался вопрос о прекращении полномочий Шимановича в связи с обвинительным приговором, который вступил в силу после решения областного суда. Сразу же мы должны были назначить временно исполняющего полномочия главы, так как Васильев временно исполнял его полномочия до того момента, как обвинительный приговор вступит в силу», — сообщила Куликова.
Из 15 действующих депутатов 11 поддержали в качестве главы Александра Васильева. Он был спикером до февраля этого года, когда Шимановича поместили в СИЗО.
Решение о новых выборах главы объявлять не стали, так как осталось меньше года до объявления выборов главы Катав-Ивановского округа. Они состоятся осенью этого года.
Николай Шиманович 17 февраля за мошенничество был приговорен Златоустовским судом к семи годам лишения свободы и штрафу в 800 тысяч рублей. Шиманович обжаловал приговор, и 15 апреля областной суд снизил срок до пяти лет, а сумму штрафа — до 500 тысяч. Поскольку приговор облсуда вступает в силу сразу после оглашения, Шиманович юридически лишен права занимать пост главы.
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