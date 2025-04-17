Челябинского хоккеиста Панарина обвиняли в сексуальном насилии

Воспитанника челябинского хоккей Артемия Панарина, ныне играющего за клуб НХЛ «Нью-Йорк Рейнджерс», обвиняли в сексуальном насилии. Как сообщают местные СМИ, инцидент произошел еще в 2023 году. Дело же закончилось компенсацией.
«Нападающий „Нью-Йорк Рейнджерс“ Артемий Панарин и компания Madison Square Garden Sports, которой принадлежит команда, в прошлом году выплатили финансовую компенсацию сотруднице „Рейнджерс“. Так как она заявила, что Панарин совершил в отношении нее сексуальное насилие», — сообщает The Athletic со ссылкой на источник.
По информации издания, сразу после получения компенсации женщина покинула клуб. Решение было продиктовано договоренностями между ней и компанией.
Инцидент же, по данным The Athletic, произошел в декабре 2023 года во время выездной серии команды. Панарин с командой и женщина были на послематчевой встрече в отеле. Якобы после мероприятия форвард забрал у нее телефон и заявил, что отдаст его в номере.
«Женщина пришла в номер, чтобы забрать устройство. Панарин же прижал ее к кровати. Она оттолкнула его, забрала свой телефон и вышла из номера», — сообщает издание.
Панарин играет за «Рейнджерс» с 2019 года. В этом году команда не попала в плей-офф. Возможно, форвард вернется в Челябинск для отдыха.
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