Челябинского хоккеиста Панарина обвиняли в сексуальном насилии

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Владельцам «Нью-Йорк Рейнджерс» пришлось выплачивать компенсацию женщине за действия Панарина
Владельцам «Нью-Йорк Рейнджерс» пришлось выплачивать компенсацию женщине за действия Панарина Фото:

Воспитанника челябинского хоккей Артемия Панарина, ныне играющего за клуб НХЛ «Нью-Йорк Рейнджерс», обвиняли в сексуальном насилии. Как сообщают местные СМИ, инцидент произошел еще в 2023 году. Дело же закончилось компенсацией.

«Нападающий „Нью-Йорк Рейнджерс“ Артемий Панарин и компания Madison Square Garden Sports, которой принадлежит команда, в прошлом году выплатили финансовую компенсацию сотруднице „Рейнджерс“. Так как она заявила, что Панарин совершил в отношении нее сексуальное насилие», — сообщает The Athletic со ссылкой на источник.

По информации издания, сразу после получения компенсации женщина покинула клуб. Решение было продиктовано договоренностями между ней и компанией.

Инцидент же, по данным The Athletic, произошел в декабре 2023 года во время выездной серии команды. Панарин с командой и женщина были на послематчевой встрече в отеле. Якобы после мероприятия форвард забрал у нее телефон и заявил, что отдаст его в номере.

«Женщина пришла в номер, чтобы забрать устройство. Панарин же прижал ее к кровати. Она оттолкнула его, забрала свой телефон и вышла из номера», — сообщает издание.

Панарин играет за «Рейнджерс» с 2019 года. В этом году команда не попала в плей-офф. Возможно, форвард вернется в Челябинск для отдыха.

Материал вышел на The Athletic
Материал вышел на The Athletic
Фото:

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Воспитанника челябинского хоккей Артемия Панарина, ныне играющего за клуб НХЛ «Нью-Йорк Рейнджерс», обвиняли в сексуальном насилии. Как сообщают местные СМИ, инцидент произошел еще в 2023 году. Дело же закончилось компенсацией. «Нападающий „Нью-Йорк Рейнджерс“ Артемий Панарин и компания Madison Square Garden Sports, которой принадлежит команда, в прошлом году выплатили финансовую компенсацию сотруднице „Рейнджерс“. Так как она заявила, что Панарин совершил в отношении нее сексуальное насилие», — сообщает The Athletic со ссылкой на источник. По информации издания, сразу после получения компенсации женщина покинула клуб. Решение было продиктовано договоренностями между ней и компанией. Инцидент же, по данным The Athletic, произошел в декабре 2023 года во время выездной серии команды. Панарин с командой и женщина были на послематчевой встрече в отеле. Якобы после мероприятия форвард забрал у нее телефон и заявил, что отдаст его в номере. «Женщина пришла в номер, чтобы забрать устройство. Панарин же прижал ее к кровати. Она оттолкнула его, забрала свой телефон и вышла из номера», — сообщает издание. Панарин играет за «Рейнджерс» с 2019 года. В этом году команда не попала в плей-офф. Возможно, форвард вернется в Челябинск для отдыха.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...