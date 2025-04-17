Квартиры в новостройках вдвое дороже вторичного жилья в Челябинске

В Челябинске сейчас стоимость квадратного метра в новостройках вдвое выше, чем жилье на вторичном рынке. Разница объясняется в первую очередь низкими ценами на вторичку, сообщается на сайте о недвижимости.
«В марте 2025 года цены на жилье в Челябинске на первичном и вторичном рынках продолжали расти. При этом стоимость квадратного метра в новостройках оказалась вдвое выше, чем жилье на вторичном рынке», — сообщается на сайте «Циан Аналитика».
Сейчас квартиры на вторичном рынке в Челябинске в среднем продаются по 76 тысяч рублей за квадратный метр, жилье в новостройках в среднем стоит 162 тысячи рублей за квадрат. При этом в среднем по России стоимость вторичных квартир, построенных менее десяти лет назад, отстает от новостроек всего на 12%. А готовое жилье. построенное за 10–20 лет до даты продажи, дешевле первички на 25%. В среднем по РФ разрыв цен между стоимостью квадратного метра на вторичном и первичном рынках составляет 52%.
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