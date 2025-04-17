В пермском заповеднике горностай занял дом смотрителя. Фото

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Горностаи расплодились на севере Прикамья (архивное фото)
Горностаи расплодились на севере Прикамья (архивное фото) Фото:

В заповеднике «Вишерский» на севере Пермского края смотритель Николай Бахтияров обнаружил в своем доме необычного гостя. Горностай расположился в тепле и уюте и уходить не спешил.

«Горностай забежал в дом на кордоне Лиственничный, где живет сотрудник заповедника Николай Бахтияров. Зверек чувствует себя в безопасности в гостях, даже не смутился при виде человека и выделил время на фотосессию», — сообщается на странице заповедника в соцсети «ВКонтакте».

Специалисты «Вишерского» отмечают, что численность горностая на территории заповедника возросла почти в восемь раз. Если в прошлом году их было 44, то в этом уже 312. Зверьки хорошо размножаются, так как в лесах стало больше мелких грызунов, полевок и мышей, которыми и питаются горностаи.

Горностай решил пожить в доме смотрителя заповедника
Горностай решил пожить в доме смотрителя заповедника
Фото:

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В заповеднике «Вишерский» на севере Пермского края смотритель Николай Бахтияров обнаружил в своем доме необычного гостя. Горностай расположился в тепле и уюте и уходить не спешил. «Горностай забежал в дом на кордоне Лиственничный, где живет сотрудник заповедника Николай Бахтияров. Зверек чувствует себя в безопасности в гостях, даже не смутился при виде человека и выделил время на фотосессию», — сообщается на странице заповедника в соцсети «ВКонтакте». Специалисты «Вишерского» отмечают, что численность горностая на территории заповедника возросла почти в восемь раз. Если в прошлом году их было 44, то в этом уже 312. Зверьки хорошо размножаются, так как в лесах стало больше мелких грызунов, полевок и мышей, которыми и питаются горностаи.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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