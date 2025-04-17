В заповеднике «Вишерский» на севере Пермского края смотритель Николай Бахтияров обнаружил в своем доме необычного гостя. Горностай расположился в тепле и уюте и уходить не спешил.
«Горностай забежал в дом на кордоне Лиственничный, где живет сотрудник заповедника Николай Бахтияров. Зверек чувствует себя в безопасности в гостях, даже не смутился при виде человека и выделил время на фотосессию», — сообщается на странице заповедника в соцсети «ВКонтакте».
Специалисты «Вишерского» отмечают, что численность горностая на территории заповедника возросла почти в восемь раз. Если в прошлом году их было 44, то в этом уже 312. Зверьки хорошо размножаются, так как в лесах стало больше мелких грызунов, полевок и мышей, которыми и питаются горностаи.
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