Бакальчук лишился доли в Wildberries

Доля совладельца маркетплейса Wildberries Владислава Бакальчука отошла к другой совладелице — Татьяне Ким. Решение в ее пользу вынес суд.
«Суд вынес в пользу Татьяны Ким решение по разделу имущества с Владиславом Бакальчуком», — пишет ТАСС. Отмечается, что однопроцентная доля Бакальчука в компании ООО «Вайлдберриз» отошла Татьяне Ким, теперь она владеет компанией полностью.
Ранее стало известно о начале заседания по разводу Татьяны и Владислава Бакальчуков. Позже основательница Wildberries подтвердила, что сменила фамилию на девичью.
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