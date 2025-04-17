Бакальчук лишился доли в Wildberries

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Татьяна Ким стала владеть 100% Wildberries
Татьяна Ким стала владеть 100% Wildberries Фото:

Доля совладельца маркетплейса Wildberries Владислава Бакальчука отошла к другой совладелице — Татьяне Ким. Решение в ее пользу вынес суд. 

«Суд вынес в пользу Татьяны Ким решение по разделу имущества с Владиславом Бакальчуком», — пишет ТАСС. Отмечается, что однопроцентная доля Бакальчука в компании ООО «Вайлдберриз» отошла Татьяне Ким, теперь она владеет компанией полностью.

Ранее стало известно о начале заседания по разводу Татьяны и Владислава Бакальчуков. Позже основательница Wildberries подтвердила, что сменила фамилию на девичью.

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Доля совладельца маркетплейса Wildberries Владислава Бакальчука отошла к другой совладелице — Татьяне Ким. Решение в ее пользу вынес суд.  «Суд вынес в пользу Татьяны Ким решение по разделу имущества с Владиславом Бакальчуком», — пишет ТАСС. Отмечается, что однопроцентная доля Бакальчука в компании ООО «Вайлдберриз» отошла Татьяне Ким, теперь она владеет компанией полностью. Ранее стало известно о начале заседания по разводу Татьяны и Владислава Бакальчуков. Позже основательница Wildberries подтвердила, что сменила фамилию на девичью.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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