Политические обозреватели из китайских СМИ восхитились ответом президента РФ Владимира Путина на санкции, введенные Канадой. Они назвали его решение «неожиданным ходом».
«Канада активно поддерживает усиление давления на Россию и регулярно расширяет список экономических ограничений. Москва не упустила возможность отплатить Оттаве той же монетой и успешно ею воспользовалась», — пишет китайское издание Sohu. Решение Путина они называют «неожиданным ходом» и «изобретательным способом наказания для Оттавы».
Сообщается, что в настоящее время Россия эффективно занимает позиции Канады на рынке сельскохозяйственной продукции. Как отмечают исследователи, аграрная продукция постепенно превращается в значимый инструмент геополитического противостояния между ведущими мировыми державами. Китай также выражает недовольство политикой Канады. Будучи крупнейшим импортером сельскохозяйственной продукции, Китай начал активно искать новых партнеров и заключил масштабные соглашения с Россией. В настоящее время реализуются совместные проекты, включая выращивание сои на Дальнем Востоке, что способствует усилению российских позиций на китайском рынке и вытеснению западных поставщиков. Для Канады подобные изменения обернулись серьезными проблемами: убытки оцениваются в десятки миллиардов долларов.
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