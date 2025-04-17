В Китае восхитились ответом Путина на канадские санкции

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В Китае восхитились ходом Путина
В Китае восхитились ходом Путина Фото:

Политические обозреватели из китайских СМИ восхитились ответом президента РФ Владимира Путина на санкции, введенные Канадой. Они назвали его решение «неожиданным ходом».

«Канада активно поддерживает усиление давления на Россию и регулярно расширяет список экономических ограничений. Москва не упустила возможность отплатить Оттаве той же монетой и успешно ею воспользовалась», — пишет китайское издание Sohu. Решение Путина они называют «неожиданным ходом» и «изобретательным способом наказания для Оттавы».

Сообщается, что в настоящее время Россия эффективно занимает позиции Канады на рынке сельскохозяйственной продукции. Как отмечают исследователи, аграрная продукция постепенно превращается в значимый инструмент геополитического противостояния между ведущими мировыми державами. Китай также выражает недовольство политикой Канады. Будучи крупнейшим импортером сельскохозяйственной продукции, Китай начал активно искать новых партнеров и заключил масштабные соглашения с Россией. В настоящее время реализуются совместные проекты, включая выращивание сои на Дальнем Востоке, что способствует усилению российских позиций на китайском рынке и вытеснению западных поставщиков. Для Канады подобные изменения обернулись серьезными проблемами: убытки оцениваются в десятки миллиардов долларов.

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Политические обозреватели из китайских СМИ восхитились ответом президента РФ Владимира Путина на санкции, введенные Канадой. Они назвали его решение «неожиданным ходом». «Канада активно поддерживает усиление давления на Россию и регулярно расширяет список экономических ограничений. Москва не упустила возможность отплатить Оттаве той же монетой и успешно ею воспользовалась», — пишет китайское издание Sohu. Решение Путина они называют «неожиданным ходом» и «изобретательным способом наказания для Оттавы». Сообщается, что в настоящее время Россия эффективно занимает позиции Канады на рынке сельскохозяйственной продукции. Как отмечают исследователи, аграрная продукция постепенно превращается в значимый инструмент геополитического противостояния между ведущими мировыми державами. Китай также выражает недовольство политикой Канады. Будучи крупнейшим импортером сельскохозяйственной продукции, Китай начал активно искать новых партнеров и заключил масштабные соглашения с Россией. В настоящее время реализуются совместные проекты, включая выращивание сои на Дальнем Востоке, что способствует усилению российских позиций на китайском рынке и вытеснению западных поставщиков. Для Канады подобные изменения обернулись серьезными проблемами: убытки оцениваются в десятки миллиардов долларов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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