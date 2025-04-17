Стоимость борщевого набора в Свердловской области выросла на 48,7% за год. Корреспондент URA.RU сравнил цены ингредиентов в апреле 2024-го и 2025 года.
Картофель за год стал дороже в три раза. Теперь килограмм в среднем можно купить за 75,84 рубля вместо 24,82 рубля (+205,5%). Лук репчатый подорожал до 53,62 рубля в среднем за килограмм (+63,37%). Капуста подорожала до 64,35 рубля в среднем (+61,8%), свекла — до 57,07 рубля в среднем (+6,5%), а морковь — до 55,05 рубля в среднем (+0,58%).
Итоговая сумма набора ингредиентов для борща в 2024 году составляла 205,69 рубля. К апрелю 2025-го набор с этими же составляющими можно купить за 305,93 рубля.
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