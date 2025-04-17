17 апреля 2025

Борщевой набор сильно подорожал в Свердловской области. Инфографика

За год продукты из борщевого набора в Свердловской области подорожали на 48,7%
© Служба новостей «URA.RU»
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Борщевой набор подорожал на 48,7% за год
Борщевой набор подорожал на 48,7% за год Фото:

Стоимость борщевого набора в Свердловской области выросла на 48,7% за год. Корреспондент URA.RU сравнил цены ингредиентов в апреле 2024-го и 2025 года.

Картофель за год стал дороже в три раза. Теперь килограмм в среднем можно купить за 75,84 рубля вместо 24,82 рубля (+205,5%). Лук репчатый подорожал до 53,62 рубля в среднем за килограмм (+63,37%). Капуста подорожала до 64,35 рубля в среднем (+61,8%), свекла — до 57,07 рубля в среднем (+6,5%), а морковь — до 55,05 рубля в среднем (+0,58%).

Итоговая сумма набора ингредиентов для борща в 2024 году составляла 205,69 рубля. К апрелю 2025-го набор с этими же составляющими можно купить за 305,93 рубля.

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Стоимость борщевого набора в Свердловской области выросла на 48,7% за год. Корреспондент URA.RU сравнил цены ингредиентов в апреле 2024-го и 2025 года. Картофель за год стал дороже в три раза. Теперь килограмм в среднем можно купить за 75,84 рубля вместо 24,82 рубля (+205,5%). Лук репчатый подорожал до 53,62 рубля в среднем за килограмм (+63,37%). Капуста подорожала до 64,35 рубля в среднем (+61,8%), свекла — до 57,07 рубля в среднем (+6,5%), а морковь — до 55,05 рубля в среднем (+0,58%). Итоговая сумма набора ингредиентов для борща в 2024 году составляла 205,69 рубля. К апрелю 2025-го набор с этими же составляющими можно купить за 305,93 рубля.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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