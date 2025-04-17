Жители Тюмени массово жалуются на мусор после таяния снегов

В областной столице местные жители стали массово обращаться в администрацию из-за мусора, появившегося во дворах и на дорогах после таяния снегов. Свои жалобы на это местные жители публикуют в социальных сетях.
«Доброе утро! Ул. Холодильная 44, часть газона вдоль забора у детского сада № 73 — мусор не убран, эти кучи так и уходят в траву.... Неужели нельзя это убрать? Прямо перед входом в детское учреждение...Там постоянно так, и не только весной», — пожаловался тюменец в группе «Тюмень — наш дом».
Такие же проблемы присутствуют и в районе мусорных площадок около жилых застроек и в переулках между домами. Так, проблемы были обнаружены в районе зданий на улице Шевченко, Садовой, Степного переулка, а также моста Влюбленных. Аналогичные кучи мусора тюменцы замечали на Военной, Ставропольской, Кореневского и других.
В свою очередь администрация города активно реагирует на поступающие запросы. Мэрия направляет на проверку компетентных лиц и впоследствии устраняет проблемы, отчитываясь перед местными жителями. Все запросы отрабатывают оперативно.
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