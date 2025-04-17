Путин наградил руководителя Россельхознадзора по Тюменской области Палевича

Президент РФ Владимир Путин наградил руководителя Россельхознадзора по Тюменской области, Ямало-Ненецкому и Ханты-Мансийскому автономным округам Сергея Палевича. Такая информация содержится в указе главы государства.
«За заслуги в области сельского хозяйства и многолетнюю добросовестную работу медалью „За труды по сельскому хозяйству“ награжден руководитель Управления Россельхознадзора по Тюменской области, Ямало-Ненецкому и Ханты-Мансийскому автономным округам Сергей Михайлович Палевич», — указано в документе. Также были отмечены еще три местных жителя.
Педагог лицея №34 Валентина Гаврилова награждена за заслуги в области образования, заведующему кафедрой в ТИУ Юрий Земенков — за заслуги в научно-педагогической деятельности. Благодарность президента объявили главному специалисту отдела Тюменского филиала ООО «Газпром проектирование» Илизе Гиматдиновой.
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