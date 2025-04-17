Путин наградил руководителя Россельхознадзора по Тюменской области Палевича

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Четыре тюменца получили награды от Путина
Четыре тюменца получили награды от Путина Фото:

Президент РФ Владимир Путин наградил руководителя Россельхознадзора по Тюменской области, Ямало-Ненецкому и Ханты-Мансийскому автономным округам Сергея Палевича. Такая информация содержится в указе главы государства. 

«За заслуги в области сельского хозяйства и многолетнюю добросовестную работу медалью „За труды по сельскому хозяйству“ награжден руководитель Управления Россельхознадзора по Тюменской области, Ямало-Ненецкому и Ханты-Мансийскому автономным округам Сергей Михайлович Палевич», — указано в документе. Также были отмечены еще три местных жителя. 

Педагог лицея №34 Валентина Гаврилова награждена за заслуги в области образования, заведующему кафедрой в ТИУ Юрий Земенков — за заслуги в научно-педагогической деятельности. Благодарность президента объявили главному специалисту отдела Тюменского филиала ООО «Газпром проектирование» Илизе Гиматдиновой.

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Президент РФ Владимир Путин наградил руководителя Россельхознадзора по Тюменской области, Ямало-Ненецкому и Ханты-Мансийскому автономным округам Сергея Палевича. Такая информация содержится в указе главы государства.  «За заслуги в области сельского хозяйства и многолетнюю добросовестную работу медалью „За труды по сельскому хозяйству“ награжден руководитель Управления Россельхознадзора по Тюменской области, Ямало-Ненецкому и Ханты-Мансийскому автономным округам Сергей Михайлович Палевич», — указано в документе. Также были отмечены еще три местных жителя.  Педагог лицея №34 Валентина Гаврилова награждена за заслуги в области образования, заведующему кафедрой в ТИУ Юрий Земенков — за заслуги в научно-педагогической деятельности. Благодарность президента объявили главному специалисту отдела Тюменского филиала ООО «Газпром проектирование» Илизе Гиматдиновой.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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