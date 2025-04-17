Под Екатеринбургом полностью закроют федеральную трассу

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На участке будут проводить краткосрочные работы
На участке будут проводить краткосрочные работы Фото:

На 107-м километре трассы Р-351 Екатеринбург — Тюмень ночью 18 апреля полностью перекроют проезд. В пресс-службе ФКУ «Уралуправтодор» рассказали, что ограничения продлятся не больше часа.

«С 01:00 по 01:40 на Р-351 км 107+694 (вблизи Богдановича) планируется перерыв в движении», — пояснили дорожники. На участке будут проводить монтаж пролетного строения.

Водителей просят отнестись с пониманием к ситуации и заранее спланировать маршрут с учетом затруднения движения. Уточнить актуальную информацию о состоянии участка можно по телефону 8-800-200-63-06.

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На 107-м километре трассы Р-351 Екатеринбург — Тюмень ночью 18 апреля полностью перекроют проезд. В пресс-службе ФКУ «Уралуправтодор» рассказали, что ограничения продлятся не больше часа. «С 01:00 по 01:40 на Р-351 км 107+694 (вблизи Богдановича) планируется перерыв в движении», — пояснили дорожники. На участке будут проводить монтаж пролетного строения. Водителей просят отнестись с пониманием к ситуации и заранее спланировать маршрут с учетом затруднения движения. Уточнить актуальную информацию о состоянии участка можно по телефону 8-800-200-63-06.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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