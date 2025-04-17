Под Екатеринбургом полностью закроют федеральную трассу

На 107-м километре трассы Р-351 Екатеринбург — Тюмень ночью 18 апреля полностью перекроют проезд. В пресс-службе ФКУ «Уралуправтодор» рассказали, что ограничения продлятся не больше часа.
«С 01:00 по 01:40 на Р-351 км 107+694 (вблизи Богдановича) планируется перерыв в движении», — пояснили дорожники. На участке будут проводить монтаж пролетного строения.
Водителей просят отнестись с пониманием к ситуации и заранее спланировать маршрут с учетом затруднения движения. Уточнить актуальную информацию о состоянии участка можно по телефону 8-800-200-63-06.
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