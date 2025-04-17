Челябинец, кинувший петарду в маму с коляской, оказался подростком

17 апреля 2025 в 20:34 Размер текста - 17 +

Юношу, кинувшего петарду в челябинку, доставили в отдел полиции для объяснения ситуации Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU Бросивший в молодую маму с ребенком петарду в Челябинске оказался 17-летним студентом. О том, что юношу доставили в отдел полиции, URA.RU сообщили в пресс-службе областного главка. «Сотрудники полиции повторно опросили женщину и провели поквартирный обход дома. Нарушителем, напугавшим молодую маму, оказался 17-летний студент. Он находится в отделе полиции, где дает пояснения», — уточнили URA.RU в ГУ МВД. Как уточнили в пресс-службе, к юноше применят административные меры. Инцидент произошел у дома №10 по Краснопольскому проспекту. Как сообщила URA.RU мама малыша, неизвестный с балкона кинул предмет, похожий на петарду, но промахнулся. По ощущениям челябинки, человек целился. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Бросивший в молодую маму с ребенком петарду в Челябинске оказался 17-летним студентом. О том, что юношу доставили в отдел полиции, URA.RU сообщили в пресс-службе областного главка. «Сотрудники полиции повторно опросили женщину и провели поквартирный обход дома. Нарушителем, напугавшим молодую маму, оказался 17-летний студент. Он находится в отделе полиции, где дает пояснения», — уточнили URA.RU в ГУ МВД. Как уточнили в пресс-службе, к юноше применят административные меры. Инцидент произошел у дома №10 по Краснопольскому проспекту. Как сообщила URA.RU мама малыша, неизвестный с балкона кинул предмет, похожий на петарду, но промахнулся. По ощущениям челябинки, человек целился.