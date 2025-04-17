Челябинец, кинувший петарду в маму с коляской, оказался подростком

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Юношу, кинувшего петарду в челябинку, доставили в отдел полиции для объяснения ситуации Фото:

Бросивший в молодую маму с ребенком петарду в Челябинске оказался 17-летним студентом. О том, что юношу доставили в отдел полиции, URA.RU сообщили в пресс-службе областного главка.

«Сотрудники полиции повторно опросили женщину и провели поквартирный обход дома. Нарушителем, напугавшим молодую маму, оказался 17-летний студент. Он находится в отделе полиции, где дает пояснения», — уточнили URA.RU в ГУ МВД.

Как уточнили в пресс-службе, к юноше применят административные меры. Инцидент произошел у дома №10 по Краснопольскому проспекту. Как сообщила URA.RU мама малыша, неизвестный с балкона кинул предмет, похожий на петарду, но промахнулся. По ощущениям челябинки, человек целился.

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Бросивший в молодую маму с ребенком петарду в Челябинске оказался 17-летним студентом. О том, что юношу доставили в отдел полиции, URA.RU сообщили в пресс-службе областного главка. «Сотрудники полиции повторно опросили женщину и провели поквартирный обход дома. Нарушителем, напугавшим молодую маму, оказался 17-летний студент. Он находится в отделе полиции, где дает пояснения», — уточнили URA.RU в ГУ МВД. Как уточнили в пресс-службе, к юноше применят административные меры. Инцидент произошел у дома №10 по Краснопольскому проспекту. Как сообщила URA.RU мама малыша, неизвестный с балкона кинул предмет, похожий на петарду, но промахнулся. По ощущениям челябинки, человек целился.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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