Челябинец, кинувший петарду в маму с коляской, оказался подростком

Бросивший в молодую маму с ребенком петарду в Челябинске оказался 17-летним студентом. О том, что юношу доставили в отдел полиции, URA.RU сообщили в пресс-службе областного главка.
«Сотрудники полиции повторно опросили женщину и провели поквартирный обход дома. Нарушителем, напугавшим молодую маму, оказался 17-летний студент. Он находится в отделе полиции, где дает пояснения», — уточнили URA.RU в ГУ МВД.
Как уточнили в пресс-службе, к юноше применят административные меры. Инцидент произошел у дома №10 по Краснопольскому проспекту. Как сообщила URA.RU мама малыша, неизвестный с балкона кинул предмет, похожий на петарду, но промахнулся. По ощущениям челябинки, человек целился.
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