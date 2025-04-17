Десятки ветеранов лично обратились с жалобами к замгенпрокурора РФ Зайцеву

Заместитель Генерального прокурора России Сергей Зайцев 17 апреля провел личный прием ветеранов и участников боевых действий в преддверии 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. По его поручению во всех уральских отделах ведомства начали работу «горячие линии» для оперативного реагирования на обращения, рассказали в пресс-службе прокуратуры.
«Для удобства граждан мероприятие состоялось в формате видеоконференции. К руководству Генпрокуратуры России из студий в городах и районах Урала обращались ветераны Великой Отечественной войны, узники фашистских концлагерей, жители блокадного Ленинграда, дети войны, военнослужащие, участники СВО, контртеррористических операций и других вооруженных конфликтов, а также члены их семей», — пояснили там.
Граждане обращались к правоохранителям по бытовым вопросам, с просьбой помочь в трудоустройстве и с другими проблемами. Так, ветеран из Каслей Челябинской области пожаловался на ненадлежащее состояние подъезда, узник концлагеря из Первоуральска — на протекающую крышу, жительница свердловского села Палкино рассказала о разрушении обелиска в честь погибших в годы войны односельчан. Всего в ходе приема поступило 44 обращения. По всем организованы прокурорские проверки.
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