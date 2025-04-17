Песков: собаки, подаренные Путину Ким Чен Ыном, чувствуют себя прекрасно

Две собаки редкой породы пхунсан, которые были подарены президенту России Владимиру Путину главой КНДР Ким Чен Ыном, проживают в президентской резиденции и чувствуют себя отлично. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
«Прекрасно себя чувствуют. Живут с Путиным», — заявил представитель Кремля. Слова Пескова передает ТАСС.
Собаки редкой охотничьей породы, практически неизвестной за пределами Северной Кореи были подарены российскому главе Владимиру Путину во время его государственного визита в КНДР, который состоялся 18–19 июня 2024 года, пишет RT. В ответ Путин преподнес Ким Чен Ыну автомобиль Aurus, адмиральский кортик, а также набор для чаепития.
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