Глава офиса Зеленского раскрыл подробности переговоров в Париже

Ермак, Сибига и Умеров в Париже обсудили размещение иностранных войск на Украине
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Ермак заявил, что в Париже обсуждалось размещение иностранного контингента
Ермак заявил, что в Париже обсуждалось размещение иностранного контингента Фото:
новость из сюжета
Переговоры России, США и Украины по остановке конфликта

В Париже прошли переговоры с представителями Украины, Великобритании, Германии и Франции, на которых обсуждались вопросы полного прекращения огня на территории Украины и возможное размещение иностранного военного контингента в стране. Об этом сообщил глава офиса украинского президента Андрей Ермак.

«Работаем в Париже. Вместе с министром иностранных дел Андреем Сибигой и министром обороны Рустемом Умеровым обсудили с коллегами из Великобритании, Германии и Франции прекращение огня и гарантии безопасности. Мы обменялись мнениями относительно ... реализации полного прекращения огня, привлечения многонационального военного контингента…» — написал Ермак в своем telegram-канале.

По словам украинского политика, беседа отличалась высокой информативностью. Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига в соцсети Х также подтвердил проведение переговоров по вопросам прекращения огня в Елисейском дворце. О переговорах с представителями США, которые ранее анонсировал Ермак, украинская сторона пока официально не сообщала.

Ранее руководитель офиса лидера Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак сообщил о своем прибытии в Париж, пишет RT. Он отметил, что в ходе поездки ему предстоит провести переговоры с американскими представителями, находящимися в настоящее время во французской столице. Основными вопросами на повестке дня станут обсуждение инициатив по урегулированию ситуации на Украине, включая план президента США Дональда Трампа.

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В Париже прошли переговоры с представителями Украины, Великобритании, Германии и Франции, на которых обсуждались вопросы полного прекращения огня на территории Украины и возможное размещение иностранного военного контингента в стране. Об этом сообщил глава офиса украинского президента Андрей Ермак. «Работаем в Париже. Вместе с министром иностранных дел Андреем Сибигой и министром обороны Рустемом Умеровым обсудили с коллегами из Великобритании, Германии и Франции прекращение огня и гарантии безопасности. Мы обменялись мнениями относительно ... реализации полного прекращения огня, привлечения многонационального военного контингента…» — написал Ермак в своем telegram-канале. По словам украинского политика, беседа отличалась высокой информативностью. Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига в соцсети Х также подтвердил проведение переговоров по вопросам прекращения огня в Елисейском дворце. О переговорах с представителями США, которые ранее анонсировал Ермак, украинская сторона пока официально не сообщала. Ранее руководитель офиса лидера Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак сообщил о своем прибытии в Париж, пишет RT. Он отметил, что в ходе поездки ему предстоит провести переговоры с американскими представителями, находящимися в настоящее время во французской столице. Основными вопросами на повестке дня станут обсуждение инициатив по урегулированию ситуации на Украине, включая план президента США Дональда Трампа.
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© Служба новостей «URA.RU»
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