Украинские политики в Париже обсуждают объявление перемирия 20 апреля

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Майдан. Украина. Ночь 19-20.02.14 Конец перемирия. Киев, майдан, беспорядки, война, бойцы, площадь независимости
Украина рассматривает возможность завершить конфликт с Россией Фото:

Украинские чиновники на встрече во Франции обсуждают возможность объявить перемирие с Россией 20 апреля. Они приехали в Париж на переговоры с госсекретарем США Марко Рубио, спецпосланником американского президента Стивена Уиткоффа с европейскими политиками.

«В Париже обсуждают возможность объявления всеобщего перемирия 20 апреля», — написал народный депутат Алексей Гончаренко (внесен Минюстом РФ в список иноагентов). Сообщение опубликовано в его telegram-канале.

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Украинские чиновники на встрече во Франции обсуждают возможность объявить перемирие с Россией 20 апреля. Они приехали в Париж на переговоры с госсекретарем США Марко Рубио, спецпосланником американского президента Стивена Уиткоффа с европейскими политиками. «В Париже обсуждают возможность объявления всеобщего перемирия 20 апреля», — написал народный депутат Алексей Гончаренко (внесен Минюстом РФ в список иноагентов). Сообщение опубликовано в его telegram-канале.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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