Украинские политики в Париже обсуждают объявление перемирия 20 апреля

Украина рассматривает возможность завершить конфликт с Россией
Украинские чиновники на встрече во Франции обсуждают возможность объявить перемирие с Россией 20 апреля. Они приехали в Париж на переговоры с госсекретарем США Марко Рубио, спецпосланником американского президента Стивена Уиткоффа с европейскими политиками.
«В Париже обсуждают возможность объявления всеобщего перемирия 20 апреля», — написал народный депутат Алексей Гончаренко (внесен Минюстом РФ в список иноагентов). Сообщение опубликовано в его telegram-канале.
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