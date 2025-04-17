Украинские политики в Париже обсуждают объявление перемирия 20 апреля

17 апреля 2025 в 22:31 Размер текста - 17 +

Украина рассматривает возможность завершить конфликт с Россией Фото: Валентина Свистунова © URA.RU Украинские чиновники на встрече во Франции обсуждают возможность объявить перемирие с Россией 20 апреля. Они приехали в Париж на переговоры с госсекретарем США Марко Рубио, спецпосланником американского президента Стивена Уиткоффа с европейскими политиками. «В Париже обсуждают возможность объявления всеобщего перемирия 20 апреля», — написал народный депутат Алексей Гончаренко (внесен Минюстом РФ в список иноагентов). Сообщение опубликовано в его telegram-канале. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Украинские чиновники на встрече во Франции обсуждают возможность объявить перемирие с Россией 20 апреля. Они приехали в Париж на переговоры с госсекретарем США Марко Рубио, спецпосланником американского президента Стивена Уиткоффа с европейскими политиками. «В Париже обсуждают возможность объявления всеобщего перемирия 20 апреля», — написал народный депутат Алексей Гончаренко (внесен Минюстом РФ в список иноагентов). Сообщение опубликовано в его telegram-канале.