«Талибан» не стал молчать после снятия запрета на деятельность в РФ

В «Талибане» поприветствовали решение России снять запрет на свою деятельность
Приостановка запрета на деятельность «Талибана» в России, решение о которой ранее принял Верховный суд, является важным шагом. Об этом заявил официальный представитель движения Забихулла Муджахид.
«Этот шаг считаем очень важным», — заявил Муджахид. Он также сказал, что президент России Владимир Путин «придерживается правильной политики в отношении Афганистана».
«Талибан» был разрешен в России 17 апреля по решению Верховного суда. Решение было оглашено при журналистах.
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