«Талибан» не стал молчать после снятия запрета на деятельность в РФ

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
В «Талибане» поприветствовали решение России снять запрет на свою деятельность
В «Талибане» поприветствовали решение России снять запрет на свою деятельность Фото:

Приостановка запрета на деятельность «Талибана» в России, решение о которой ранее принял Верховный суд, является важным шагом. Об этом заявил официальный представитель движения Забихулла Муджахид.

«Этот шаг считаем очень важным», — заявил Муджахид. Он также сказал, что президент России Владимир Путин «придерживается правильной политики в отношении Афганистана».

«Талибан» был разрешен в России 17 апреля по решению Верховного суда. Решение было оглашено при журналистах.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Приостановка запрета на деятельность «Талибана» в России, решение о которой ранее принял Верховный суд, является важным шагом. Об этом заявил официальный представитель движения Забихулла Муджахид. «Этот шаг считаем очень важным», — заявил Муджахид. Он также сказал, что президент России Владимир Путин «придерживается правильной политики в отношении Афганистана». «Талибан» был разрешен в России 17 апреля по решению Верховного суда. Решение было оглашено при журналистах.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...