17 апреля 2025

«Я шепелявила, часто были дефекты речи»: тюменка Водонаева похвасталась зубами за шесть млн рублей

Уроженка Тюмени Водонаева сообщила, что занималась коррекцией зубов три года
© Служба новостей «URA.RU»
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Водонаева рассказала, что в процессе зубы приходилось выгибать (архивное фото)
Водонаева рассказала, что в процессе зубы приходилось выгибать (архивное фото) Фото:

Телеведущая и блогер Алена Водонаева (уроженка Тюмени) в своем telegram-канале сообщила, что теперь у нее новая улыбка. Процесс коррекции зубов занял у нее три года. 

«Сколько хейта было от недалеких людей за эти три года. Так как в процессе зубы выглядели по разному: то передние выгибали вверх, то боковые, все „плавало“ по плану. Я шепелявила, часто были дефекты речи», — написала Водонаева.

Телеведущая пообещала своим подписчикам подробно рассказать о самом процессе коррекции. Водонаева написала, что это были три года сложного пути.

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Телеведущая и блогер Алена Водонаева (уроженка Тюмени) в своем telegram-канале сообщила, что теперь у нее новая улыбка. Процесс коррекции зубов занял у нее три года.  «Сколько хейта было от недалеких людей за эти три года. Так как в процессе зубы выглядели по разному: то передние выгибали вверх, то боковые, все „плавало“ по плану. Я шепелявила, часто были дефекты речи», — написала Водонаева. Телеведущая пообещала своим подписчикам подробно рассказать о самом процессе коррекции. Водонаева написала, что это были три года сложного пути.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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