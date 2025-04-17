«Я шепелявила, часто были дефекты речи»: тюменка Водонаева похвасталась зубами за шесть млн рублей

Телеведущая и блогер Алена Водонаева (уроженка Тюмени) в своем telegram-канале сообщила, что теперь у нее новая улыбка. Процесс коррекции зубов занял у нее три года.
«Сколько хейта было от недалеких людей за эти три года. Так как в процессе зубы выглядели по разному: то передние выгибали вверх, то боковые, все „плавало“ по плану. Я шепелявила, часто были дефекты речи», — написала Водонаева.
Телеведущая пообещала своим подписчикам подробно рассказать о самом процессе коррекции. Водонаева написала, что это были три года сложного пути.
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