17 апреля 2025

Сильный гул в небе напугал жителей ХМАО. Видео

В Нижневартовске слышен сильный шум в небе над городом
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Вартовчане сообщили, что раньше так шумно от самолетов ночью не было (архивное фото)
Вартовчане сообщили, что раньше так шумно от самолетов ночью не было (архивное фото) Фото:

В ночь с 17 на 18 апреля в небе над Нижневартовском (ХМАО) был зафиксирован сильный гул. Местные жители сообщили об этом в соцсетях и отметили, что раньше так шумно не было. 

«Что шумит в небе над Нижневартовском?» — написали в telegram-канале «Типичный краб Нижневартовск». В комментариях вартовчане предположили, что это летают военные самолеты. По подсчетам горожан, их было более семи.

Местные жители отметили, что и раньше слышали подобный шум, так как над городом проходит трасса военных самолетов. Но в таком количестве и в такое время явление наблюдают впервые. «Именно в такое время и так много впервые», — сообщили в комментариях под постом. Многие горожане также поделились видео.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В ночь с 17 на 18 апреля в небе над Нижневартовском (ХМАО) был зафиксирован сильный гул. Местные жители сообщили об этом в соцсетях и отметили, что раньше так шумно не было.  «Что шумит в небе над Нижневартовском?» — написали в telegram-канале «Типичный краб Нижневартовск». В комментариях вартовчане предположили, что это летают военные самолеты. По подсчетам горожан, их было более семи. Местные жители отметили, что и раньше слышали подобный шум, так как над городом проходит трасса военных самолетов. Но в таком количестве и в такое время явление наблюдают впервые. «Именно в такое время и так много впервые», — сообщили в комментариях под постом. Многие горожане также поделились видео.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...