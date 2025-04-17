В ночь с 17 на 18 апреля в небе над Нижневартовском (ХМАО) был зафиксирован сильный гул. Местные жители сообщили об этом в соцсетях и отметили, что раньше так шумно не было.
«Что шумит в небе над Нижневартовском?» — написали в telegram-канале «Типичный краб Нижневартовск». В комментариях вартовчане предположили, что это летают военные самолеты. По подсчетам горожан, их было более семи.
Местные жители отметили, что и раньше слышали подобный шум, так как над городом проходит трасса военных самолетов. Но в таком количестве и в такое время явление наблюдают впервые. «Именно в такое время и так много впервые», — сообщили в комментариях под постом. Многие горожане также поделились видео.
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