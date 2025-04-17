Прокуратура Пермского края начала проверку после сообщений в интернете о нарушении прав женщины-инвалида, проживающей в Соликамском округе. Об этом сообщили на официальном сайте надзорного ведомства.
«В ходе надзорных мероприятий прокуратура проверит исполнение требований законодательства о социальной защите инвалидов, а также даст оценку действиям (бездействию) ответственных лиц по организации доступной среды. В случае выявления нарушений будут приняты меры прокурорского реагирования», — говорится в сообщении на сайте прокуратуры.
Поводом для проверки послужила информация о том, что женщина-инвалид из Соликамска Наталья Брагина уже девятый год вынуждена ползком добираться до своей квартиры из-за отсутствия пандуса в подъезде дома, рассказала она rifey.ru. По данным издания, прокуратура уже обращалась в суд с требованием обязать администрацию Соликамского округа обеспечить получение технического заключения по установке пандуса, однако его так и не установили.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!