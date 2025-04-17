17 апреля 2025

Пермская прокуратура начала проверку после информации о женщине, которая вынуждена ползать по подъезду

Пермская прокуратура проводит проверку по факту нарушения прав женщины-инвалида
© Служба новостей «URA.RU»
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Прокуратура Пермского края инициировала проверку
Прокуратура Пермского края инициировала проверку Фото:

Прокуратура Пермского края начала проверку после сообщений в интернете о нарушении прав женщины-инвалида, проживающей в Соликамском округе. Об этом сообщили на официальном сайте надзорного ведомства. 

«В ходе надзорных мероприятий прокуратура проверит исполнение требований законодательства о социальной защите инвалидов, а также даст оценку действиям (бездействию) ответственных лиц по организации доступной среды. В случае выявления нарушений будут приняты меры прокурорского реагирования», — говорится в сообщении на сайте прокуратуры. 

Поводом для проверки послужила информация о том, что женщина-инвалид из Соликамска Наталья Брагина уже девятый год вынуждена ползком добираться до своей квартиры из-за отсутствия пандуса в подъезде дома, рассказала она rifey.ru. По данным издания, прокуратура уже обращалась в суд с требованием обязать администрацию Соликамского округа обеспечить получение технического заключения по установке пандуса, однако его так и не установили.

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Прокуратура Пермского края начала проверку после сообщений в интернете о нарушении прав женщины-инвалида, проживающей в Соликамском округе. Об этом сообщили на официальном сайте надзорного ведомства.  «В ходе надзорных мероприятий прокуратура проверит исполнение требований законодательства о социальной защите инвалидов, а также даст оценку действиям (бездействию) ответственных лиц по организации доступной среды. В случае выявления нарушений будут приняты меры прокурорского реагирования», — говорится в сообщении на сайте прокуратуры.  Поводом для проверки послужила информация о том, что женщина-инвалид из Соликамска Наталья Брагина уже девятый год вынуждена ползком добираться до своей квартиры из-за отсутствия пандуса в подъезде дома, рассказала она rifey.ru. По данным издания, прокуратура уже обращалась в суд с требованием обязать администрацию Соликамского округа обеспечить получение технического заключения по установке пандуса, однако его так и не установили.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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