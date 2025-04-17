17 апреля 2025

Снежный покров установится в Курганской области

© Служба новостей «URA.RU»
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Утром 19 апреля в Курганской области ожидается снег
Утром 19 апреля в Курганской области ожидается снег Фото:

На западе Курганской области утром 19 апреля ожидается установление временного снежного покрова высотой до 2 см. Об этом сообщает telegram-канал «Погода 45».

«В Курганской области ночью и утром 19 апреля на западе региона ожидается установление временного снежного покрова высота до 1-2 см. В Кургане утром слабый кратковременный снег, высота покрова до 1 см. Понижение температуры до -4 градусов», — говорится в telegram-канале «Погода 45». Отмечается, что уже 20 апреля в Кургане потеплеет до 24 градусов. Ожидается сильный ветер с порывами до 18 метров в секунду. К вечеру пройдет дождь.

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Куда уже добралась большая вода в Курганской области? Больше информации по паводку — в telegram-канале «Курганистан».

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На западе Курганской области утром 19 апреля ожидается установление временного снежного покрова высотой до 2 см. Об этом сообщает telegram-канал «Погода 45». «В Курганской области ночью и утром 19 апреля на западе региона ожидается установление временного снежного покрова высота до 1-2 см. В Кургане утром слабый кратковременный снег, высота покрова до 1 см. Понижение температуры до -4 градусов», — говорится в telegram-канале «Погода 45». Отмечается, что уже 20 апреля в Кургане потеплеет до 24 градусов. Ожидается сильный ветер с порывами до 18 метров в секунду. К вечеру пройдет дождь.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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