Снежный покров установится в Курганской области

На западе Курганской области утром 19 апреля ожидается установление временного снежного покрова высотой до 2 см. Об этом сообщает telegram-канал «Погода 45».
«В Курганской области ночью и утром 19 апреля на западе региона ожидается установление временного снежного покрова высота до 1-2 см. В Кургане утром слабый кратковременный снег, высота покрова до 1 см. Понижение температуры до -4 градусов», — говорится в telegram-канале «Погода 45». Отмечается, что уже 20 апреля в Кургане потеплеет до 24 градусов. Ожидается сильный ветер с порывами до 18 метров в секунду. К вечеру пройдет дождь.
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Куда уже добралась большая вода в Курганской области? Больше информации по паводку — в telegram-канале «Курганистан».