Напротив парка Маяковского продают квартиру, площадь которой достигает 118 квадратных метров, что сопоставимо с загородным домом. Цена жилплощади равна 35 миллионов рублей. Объявление о продаже появилось на сайте Avito.
«Продам квартиру в Clever парке, на 9 этаже, окна на парк и во двор, 3 спальни, прачечная, гостиная с кухней», — сообщает продавец. В придачу к квартире можно купить парковочное место, которое располагается в этом же жилом комплексе.
Внутри уже сделан дизайнерский ремонт и установлен кондиционер. Помимо этого, квартира оснащена теплым полом и панорамными окнами.
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