17 апреля 2025

Квартира с несколькими спальнями и размером с дом продается около парка в Екатеринбурге. Фото

Возле парка Маяковского продается квартира площадью свыше 100 квадратных метров
© Служба новостей «URA.RU»
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Метраж квартиры почти равен коттеджу
Метраж квартиры почти равен коттеджу Фото:

Напротив парка Маяковского продают квартиру, площадь которой достигает 118 квадратных метров, что сопоставимо с загородным домом. Цена жилплощади равна 35 миллионов рублей. Объявление о продаже появилось на сайте Avito.

«Продам квартиру в Clever парке, на 9 этаже, окна на парк и во двор, 3 спальни, прачечная, гостиная с кухней», — сообщает продавец. В придачу к квартире можно купить парковочное место, которое располагается в этом же жилом комплексе.

Внутри уже сделан дизайнерский ремонт и установлен кондиционер. Помимо этого, квартира оснащена теплым полом и панорамными окнами.

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Напротив парка Маяковского продают квартиру, площадь которой достигает 118 квадратных метров, что сопоставимо с загородным домом. Цена жилплощади равна 35 миллионов рублей. Объявление о продаже появилось на сайте Avito. «Продам квартиру в Clever парке, на 9 этаже, окна на парк и во двор, 3 спальни, прачечная, гостиная с кухней», — сообщает продавец. В придачу к квартире можно купить парковочное место, которое располагается в этом же жилом комплексе. Внутри уже сделан дизайнерский ремонт и установлен кондиционер. Помимо этого, квартира оснащена теплым полом и панорамными окнами.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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