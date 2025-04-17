17 апреля 2025

В Тюмени 400 музыкантов одновременно исполнят военные хиты в День Победы

© Служба новостей «URA.RU»
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Музыканты соберутся на площади 400-летия Тюмени (архивное фото)
Музыканты соберутся на площади 400-летия Тюмени (архивное фото) Фото:

В Тюмени 9 мая на площади перед драмтеатром 400 музыкантов одновременно исполнят известные песни времен Великой Отечественной войны. Этот масштабный музыкальный чемпионат объединит исполнителей со всей страны, сообщила пресс-служба местной администрации.

«Станем свидетелями рекорда! Это случится 9 мая на площади 400-летия Тюмени. 400 аккордеонистов, баянистов и гармонистов грянут бессмертные военные хиты Великой Отечественной. Акция называется „Гимн Победе“», — сказано в telegram-канале мэрии.

Главным дирижером будет директор школы № 73 «Лира» Василий Химей. Основную музыкальную поддержку мероприятию обеспечат оркестр народных инструментов и хор школы. «Мы сделали фонограммы игры оркестра и отправили их всем участникам во все уголки страны. У себя дома они успеют подготовиться», — поделился Василий Химей.

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В Тюмени 9 мая на площади перед драмтеатром 400 музыкантов одновременно исполнят известные песни времен Великой Отечественной войны. Этот масштабный музыкальный чемпионат объединит исполнителей со всей страны, сообщила пресс-служба местной администрации. «Станем свидетелями рекорда! Это случится 9 мая на площади 400-летия Тюмени. 400 аккордеонистов, баянистов и гармонистов грянут бессмертные военные хиты Великой Отечественной. Акция называется „Гимн Победе“», — сказано в telegram-канале мэрии. Главным дирижером будет директор школы № 73 «Лира» Василий Химей. Основную музыкальную поддержку мероприятию обеспечат оркестр народных инструментов и хор школы. «Мы сделали фонограммы игры оркестра и отправили их всем участникам во все уголки страны. У себя дома они успеют подготовиться», — поделился Василий Химей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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