В Тюмени 400 музыкантов одновременно исполнят военные хиты в День Победы

В Тюмени 9 мая на площади перед драмтеатром 400 музыкантов одновременно исполнят известные песни времен Великой Отечественной войны. Этот масштабный музыкальный чемпионат объединит исполнителей со всей страны, сообщила пресс-служба местной администрации.
«Станем свидетелями рекорда! Это случится 9 мая на площади 400-летия Тюмени. 400 аккордеонистов, баянистов и гармонистов грянут бессмертные военные хиты Великой Отечественной. Акция называется „Гимн Победе“», — сказано в telegram-канале мэрии.
Главным дирижером будет директор школы № 73 «Лира» Василий Химей. Основную музыкальную поддержку мероприятию обеспечат оркестр народных инструментов и хор школы. «Мы сделали фонограммы игры оркестра и отправили их всем участникам во все уголки страны. У себя дома они успеют подготовиться», — поделился Василий Химей.
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