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06:40
В Екатеринбург вернутся минусовые температуры
05:08
Квартира с несколькими спальнями и размером с дом продается около парка в Екатеринбурге. Фото
1
02:56
Свердловский рэпер записал трек с легендарным певцом
Губернатор Паслер отчитал зама после ночного доклада соратницы
17 апреля 2025
23:11
Свердловский министр Пономарьков: ИИ пока не заменит чиновников
1
20:41
Десятки ветеранов лично обратились с жалобами к замгенпрокурора РФ Зайцеву
20:18
Под Екатеринбургом полностью закроют федеральную трассу
Что известно про Виктора Кокшарова — уходящего в отставку ректора УрФУ
19:48
В Екатеринбурге иностранцы устроили громкую свадьбу со стрельбой. Видео
2
19:10
Аналитики рассказали, как определить место проживания человека по его любимому виду кофе
19:08
Человек из команды Якушева, продвигал «Упырей»: что известно о Гурарии, которому прочат пост замглавы ЯНАО
1
Свердловский депутат заявил, что его побил мэр: версии конфликта
18:42
Сорвавшийся от мощного ветра забор едва не убил екатеринбуржца. Видео
18:29
В Свердловской области взлетели цены на мясо. Инфографика
18:21
Восьмерых миллиардеров с Урала признали самыми богатыми в России
4
Две страны НАТО хотят перекрыть России Черное море
18:13
Эксперт рассказал о новом виде льготной ипотеки в России
1
18:12
Пасха 2025: где искать богослужения и крестный ход в Екатеринбурге
17:38
Ректор УрФУ Кокшаров покинет пост к июню
2
На пост ректора УрФУ претендуют два человека
17:29
Скупают куличи коробками: как екатеринбуржцы готовятся к Пасхе. Фото, видео
17:26
Свыше шести тысяч свердловчан решили вопросы ЖКХ благодаря выездным специалистам
16:51
Депутат Госдумы заявил о намерении идти против Паслера на выборы: инсайд URA.RU подтвердился
«Закончитесь как женщина»: свердловчанка хочет засудить гинеколога, проткнувшего ей матку
16:33
Легендарный музыкальный фестиваль впервые пройдет в Екатеринбурге
16:13
Экс-чиновник, пойманный на взятке на стройке Минобороны, вышел из свердловской колонии
16:10
«С ведрами приходят»: екатеринбуржцы выстроились в очереди за яйцами к Пасхе. Фото
1
Сотни уральцев ежегодно страдают от укусов клещей
16:05
Помощник полпреда Жоги переезжает на Ямал после неудачной попытки возглавить УрФУ. Инсайд
15:52
На всех электросамокатах в Екатеринбурге снизили максимальную скорость
4
15:41
Помощник уральского полпреда Гурарий не сработался с Жогой. Инсайд
1
Паслер дал передышку свердловской элите, но намекнул: уже присматривает новых министров
15:38
Срывается благоустройство парка за федеральные деньги в Екатеринбурге
14:47
Увольняется мэр, давший показания на свердловского экс-министра ЖКХ Смирнова. Фото
1
14:30
Западная техника впервые проедет на параде Победы в Верхней Пышме
Каким шашлыком начать сезон пикников в 2025 году
14:27
Спортивная академия Игоря Алтушкина признана лучшей в России. Фото
7
14:03
В Верхней Пышме определились, когда установят стелу «Город трудовой доблести»
1
13:57
В России поменяют правила лотереи «Мечталлион», чтобы повысить шансы стать миллионером
4
Триумф рубля будет недолгим
13:49
Свердловский актер выпал из окна и разбился насмерть, он оставил записку. Фото
2
13:31
Ради уходящего в отставку ректора УрФУ возродят забытую должность
3
13:07
Паслер получил престижную ведомственную награду
2
Свердловский экс-борец с коррупцией Дьяков тратил взятки на СВО и ремонт в МВД
13:06
Известный на всю страну скульптор из Екатеринбурга Дубровин делает для Шадринска особенный памятник. Фото
1
13:06
«Средства закончились»: власти заявили о нерентабельности «Екатеринбург-Арены»
9
13:00
В Екатеринбурге иномарка снесла двух девочек на электросамокате. Фото
7
Школьники требуют Кадышеву на выпускной в Екатеринбурге. Видео
12:53
Мэр Екатеринбурга намекнул на отставку после критики от Паслера
3
12:49
Ректор УрФУ Кокшаров покинет должность
2
12:43
Острый дефицит офисов возник в Екатеринбурге
Китайские автомобили начали исчезать из автосалонов
12:32
Комик Дорохов замечен в Верхней Пышме. Фото, видео
2
12:08
Власти назвали стоимость сноса временных трибун на «Екатеринбург-Арене»
5
12:03
«Хочу жить»: фотограф из Екатеринбурга впала в глубокую кому в Таиланде. Фото
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Как свердловчане помогли тайно сберечь бесценные коллекции Эрмитажа. Фото, видео
11:49
«Вздрагивает, когда берут за руку»: после похищения немая 15-летняя екатеринбурженка плохо спит
11:46
Оливиан, Элизабет и Джаннат: как свердловчане стали называть детей весной
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11:38
Беженцев планируют освободить от турналога в Екатеринбурге
Паслер остановил исполнение заветной мечты Куйвашева: детали интриги вокруг новой филармонии
11:26
СК ужесточил обвинение екатеринбуржцу, похитившему немую 15-летнюю девочку
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11:25
Федеральный девелопер раскрыл судьбу ЖК, который одним из первых в России оценили по «зеленому» ГОСТу
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11:17
Житель Миасса взыскал с парковки Екатеринбурга 1,4 миллиона за украденные колеса
Тюменцы бежали в уральскую глушь, которую паводок отрезал от цивилизации. Фото
11:09
Екатеринбуржец, похитивший немую девочку, вырвался из СИЗО
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10:40
Глава ФАДН Баринов: 82% россиян довольны состоянием межнациональных отношений
10:40
Возбуждено дело после гибели подростка на тренировке в Свердловской области
Бывший шеф свердловской налоговой объявлен в розыск. Скрин
10:29
Колонна из танков и бронемашин заблокировала улицы в Екатеринбурге. Фото
09:55
В Екатеринбурге бесследно пропала 15-летняя девочка с татуировкой. Фото
09:39
В Екатеринбурге арестовали второго вымогателя с автосервиса, где пытали людей
Екатеринбуржец покорил Аргентину, выжив в воде с хищниками. Фото, видео
08:52
Уральский титановый гигант отсудил у бывшей кипрской «дочки» сотни тысяч долларов. Скрин
07:54
Свердловскую область ожидают осадки и перепады температур