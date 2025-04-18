В США удивились, насколько бесполезно немецкое оружие против ВС России

NI: оружие производства Германии не может противостоять ВС РФ
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Германия испытывает проблемы с танком Leopard
Германия испытывает проблемы с танком Leopard Фото:

Немецкие системы вооружения, поставляемые Украине для поддержки в военном конфликте, сталкиваются с серьезными техническими трудностями. Это вызывает сомнения в их эффективности на поле боя, сообщают американские СМИ.

«Германия, некогда самый грозный производитель танков в мире, теперь испытывает проблемы с танком Leopard. Представьте себе мое удивление, когда я прочитал недавний отчет о том, что системы вооружения немецкого производства не справляются с поставленной задачей на полях сражений на Украине», — пишет обозреватель National Interest Кристиан Орр.

Ранее в Минобороны Германии заявили, что у них кончилось оружие для Украины. Германия достигла предела возможностей по передаче Украине оружия из арсеналов бундесвера, сообщил официальный представитель министерства обороны ФРГ Михаэль Штемпфле.

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Немецкие системы вооружения, поставляемые Украине для поддержки в военном конфликте, сталкиваются с серьезными техническими трудностями. Это вызывает сомнения в их эффективности на поле боя, сообщают американские СМИ. «Германия, некогда самый грозный производитель танков в мире, теперь испытывает проблемы с танком Leopard. Представьте себе мое удивление, когда я прочитал недавний отчет о том, что системы вооружения немецкого производства не справляются с поставленной задачей на полях сражений на Украине», — пишет обозреватель National Interest Кристиан Орр. Ранее в Минобороны Германии заявили, что у них кончилось оружие для Украины. Германия достигла предела возможностей по передаче Украине оружия из арсеналов бундесвера, сообщил официальный представитель министерства обороны ФРГ Михаэль Штемпфле.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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