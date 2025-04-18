ВСУ атаковали Воронежскую область

Российские ПВО перехватили 17 беспилотников ВСУ в Воронежской области
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Обломки от БПЛА повредили окна домов в Воронежской области
Обломки от БПЛА повредили окна домов в Воронежской области Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Российские силы ПВО выявили и уничтожили не менее 17 беспилотников ВСУ в Воронежской области. Об этом рассказал глава региона Александр Гусев.

«В двух районах Воронежской области обнаружены и уничтожены не менее 17 беспилотных летательных аппаратов», — написал Гусев в своем telegram-канале. Он добавил, что, по предварительным данным, пострадавших нет, однако обломки повредили окна в двух домах, два автомобиля и газовую трубу.

Повреждение газопровода уже устранено. Угроза атак БПЛА в регионе сохраняется. Жителям напоминают: нельзя подходить к упавшим беспилотникам и их фрагментам.

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Российские силы ПВО выявили и уничтожили не менее 17 беспилотников ВСУ в Воронежской области. Об этом рассказал глава региона Александр Гусев. «В двух районах Воронежской области обнаружены и уничтожены не менее 17 беспилотных летательных аппаратов», — написал Гусев в своем telegram-канале. Он добавил, что, по предварительным данным, пострадавших нет, однако обломки повредили окна в двух домах, два автомобиля и газовую трубу. Повреждение газопровода уже устранено. Угроза атак БПЛА в регионе сохраняется. Жителям напоминают: нельзя подходить к упавшим беспилотникам и их фрагментам.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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