В Госдуме хотят вести мораторий на проведение ВПР в школах

В Госдуме рассматривают вопрос о введении моратория на проведение ВПР в школах
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Освобожденное время в расписании будет использоваться для углубленного изучения предметов
Освобожденное время в расписании будет использоваться для углубленного изучения предметов Фото:

Необходимо ввести мораторий на всероссийские проверочные работы (ВПР) в школах, чтобы временно приостановить их проведение и разработать единые стандарты оценивания. С таким предложением выступил вице-спикер Госдумы Борис Чернышов.

«Прошу Вас рассмотреть возможность наложения моратория на проведение ВПР до исполнения пп. 1-3 и выработки консенсусного решения между родительским, педагогическим и экспертным сообществами», — передает текст обращения Чернышова РИА Новости, Он указывает на необходимость временной приостановки для разработки единых стандартов оценивания, корректировки временных нормативов и организации консультаций с педагогами и родителями.

Освободившееся время в учебном расписании планируется использовать для более глубокого изучения предметов. Это касается тех предметов, по которым проводятся ВПР.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Необходимо ввести мораторий на всероссийские проверочные работы (ВПР) в школах, чтобы временно приостановить их проведение и разработать единые стандарты оценивания. С таким предложением выступил вице-спикер Госдумы Борис Чернышов. «Прошу Вас рассмотреть возможность наложения моратория на проведение ВПР до исполнения пп. 1-3 и выработки консенсусного решения между родительским, педагогическим и экспертным сообществами», — передает текст обращения Чернышова РИА Новости, Он указывает на необходимость временной приостановки для разработки единых стандартов оценивания, корректировки временных нормативов и организации консультаций с педагогами и родителями. Освободившееся время в учебном расписании планируется использовать для более глубокого изучения предметов. Это касается тех предметов, по которым проводятся ВПР.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...