В Госдуме хотят вести мораторий на проведение ВПР в школах

Необходимо ввести мораторий на всероссийские проверочные работы (ВПР) в школах, чтобы временно приостановить их проведение и разработать единые стандарты оценивания. С таким предложением выступил вице-спикер Госдумы Борис Чернышов.
«Прошу Вас рассмотреть возможность наложения моратория на проведение ВПР до исполнения пп. 1-3 и выработки консенсусного решения между родительским, педагогическим и экспертным сообществами», — передает текст обращения Чернышова РИА Новости, Он указывает на необходимость временной приостановки для разработки единых стандартов оценивания, корректировки временных нормативов и организации консультаций с педагогами и родителями.
Освободившееся время в учебном расписании планируется использовать для более глубокого изучения предметов. Это касается тех предметов, по которым проводятся ВПР.
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