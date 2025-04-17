Силовики рассказали об убийстве свердловчанки, чью голову нашли в Серове

В Серове женщине отрубили голову, а затем убили ее сына

18 апреля 2025 в 10:24 Размер текста - 17 +

Подозреваемому скоро изберут меру пресечения Фото: предоставлено свердловским СУ СКР новость из сюжета В Серове в лесу нашли женскую голову Силовики рассказали подробности убийства женщины в Серове (Свердловская область), чью голову нашли 7 апреля возле СНТ «Ягодка». По версии сыщиков, чудовищное преступление совершено в прошлом году. «По версии следствия, в ноябре 2024-го жительница Нижнего Тагила и ее малолетний ребенок навестили знакомого мужчину в Серове. В ходе визита между ними возник конфликт, в результате которого мужчина убил женщину и ее сына. После этого он попытался скрыть следы преступления», — сообщил URA.RU исполняющий обязанности руководителя свердловского СКР полковник Анатолий Надбитов. Следователи возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ. Сыщики устанавливают обстоятельства случившегося. Подозреваемого задержали при силовой поддержке полицейских. «Он, похоже, и не думал скрываться, уверовав в собственную неуязвимость. <…> Правдивость первоначально данных пояснений подозреваемого сейчас тщательно проверяется. Работы у сотрудников полиции по этому жуткому ЧП еще очень много. Сейчас представители МВД продолжают необходимые оперативно-разыскные мероприятия для того, чтобы расставить все точки над i в этой, теперь уже можно с определенностью говорить, резонансной криминальной истории», — добавил глава пресс-службы регионального свердловского ГУ МВД Валерий Горелых. О том, что в Серове нашли отрубленную голову, стало известно 8 апреля. После этого в городе развернулись масштабные поиски. Подозреваемого задержали накануне. Подробнее об истории, — в сюжете URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Силовики рассказали подробности убийства женщины в Серове (Свердловская область), чью голову нашли 7 апреля возле СНТ «Ягодка». По версии сыщиков, чудовищное преступление совершено в прошлом году. «По версии следствия, в ноябре 2024-го жительница Нижнего Тагила и ее малолетний ребенок навестили знакомого мужчину в Серове. В ходе визита между ними возник конфликт, в результате которого мужчина убил женщину и ее сына. После этого он попытался скрыть следы преступления», — сообщил URA.RU исполняющий обязанности руководителя свердловского СКР полковник Анатолий Надбитов. Следователи возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ. Сыщики устанавливают обстоятельства случившегося. Подозреваемого задержали при силовой поддержке полицейских. «Он, похоже, и не думал скрываться, уверовав в собственную неуязвимость. <…> Правдивость первоначально данных пояснений подозреваемого сейчас тщательно проверяется. Работы у сотрудников полиции по этому жуткому ЧП еще очень много. Сейчас представители МВД продолжают необходимые оперативно-разыскные мероприятия для того, чтобы расставить все точки над i в этой, теперь уже можно с определенностью говорить, резонансной криминальной истории», — добавил глава пресс-службы регионального свердловского ГУ МВД Валерий Горелых. О том, что в Серове нашли отрубленную голову, стало известно 8 апреля. После этого в городе развернулись масштабные поиски. Подозреваемого задержали накануне. Подробнее об истории, — в сюжете URA.RU.