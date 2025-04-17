Сыщики нашли маньяка, который отрубил свердловчанке голову в Серове. Фото

18 апреля 2025 в 10:19 Размер текста - 17 +

Мужчину задержали накануне Фото: предоставлено свердловским СУ СК новость из сюжета В Серове в лесу нашли женскую голову В Серове силовики нашли подозреваемого, который расправился с женщиной и отрубил ей голову. Жуткую находку обнаружили 7 апреля в лесу возле СНТ «Ягодка». Подробности криминальной истории URA.RU рассказал глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области полковник Валерий Горелых. По версии следствия, осенью 2024 года мужчина убил 43-летнюю женщину и ее шестилетнего ребенка. 49-летнего подозреваемого задержали накануне. «О его личности можно сказать, что судимостей он не имеет, зато получил два высших образования. Сотрудники полиции из экспертно-криминалистического центра ГУ МВД области была проведена молекулярно-генетическая экспертиза, которая помогла сыщикам установить, что ранее найденная голова человека принадлежала находившейся в розыске (как без вести пропавшей) жительнице Нижнего Тагила», — отметил полковник Горелых. Следователи СКР возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ. Совершив двойное убийство, подозреваемый спрятал улики. «Сотрудники СК России, опираясь на полученные данные, вышли на след подозреваемого. Сейчас продолжается установление всех обстоятельств совершенного преступления, его точного мотива. Назначен и проводится ряд судебных экспертиз, в том числе, молекулярно-генетические, судебно-медицинские, дактилоскопические», — добавили и. о. руководителя свердловского СКР Анатолий Надбитов. О жуткой находке стало известно 8 апреля. Череп с рыжими волосами обнаружили жильцы садов. После этого в городе начались масштабные поиски. По первоначальной версии говорилось, что останки могут принадлежать некой 44-летней женщине, которая пропала месяц назад. Сведения не подтвердились. Подробнее об истории, — в этом сюжете URA.RU. Убийство произошло в доме в Серове Фото: предоставлено свердловским СУ СКР Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Серове силовики нашли подозреваемого, который расправился с женщиной и отрубил ей голову. Жуткую находку обнаружили 7 апреля в лесу возле СНТ «Ягодка». Подробности криминальной истории URA.RU рассказал глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области полковник Валерий Горелых. По версии следствия, осенью 2024 года мужчина убил 43-летнюю женщину и ее шестилетнего ребенка. 49-летнего подозреваемого задержали накануне. «О его личности можно сказать, что судимостей он не имеет, зато получил два высших образования. Сотрудники полиции из экспертно-криминалистического центра ГУ МВД области была проведена молекулярно-генетическая экспертиза, которая помогла сыщикам установить, что ранее найденная голова человека принадлежала находившейся в розыске (как без вести пропавшей) жительнице Нижнего Тагила», — отметил полковник Горелых. Следователи СКР возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ. Совершив двойное убийство, подозреваемый спрятал улики. «Сотрудники СК России, опираясь на полученные данные, вышли на след подозреваемого. Сейчас продолжается установление всех обстоятельств совершенного преступления, его точного мотива. Назначен и проводится ряд судебных экспертиз, в том числе, молекулярно-генетические, судебно-медицинские, дактилоскопические», — добавили и. о. руководителя свердловского СКР Анатолий Надбитов. О жуткой находке стало известно 8 апреля. Череп с рыжими волосами обнаружили жильцы садов. После этого в городе начались масштабные поиски. По первоначальной версии говорилось, что останки могут принадлежать некой 44-летней женщине, которая пропала месяц назад. Сведения не подтвердились. Подробнее об истории, — в этом сюжете URA.RU.