Возгорание ликвидируют 36 сотрудников МЧС
В Миассе Челябинской области вспыхнул пожар на складе, где хранится лакокрасочная продукция. Площадь возгорания достигла 600 квадратных метров, сообщили в пресс-службе МЧС России.
«В Миассе горит кровля склада лакокрасочной продукции. Площадь пожара — 600 квадратов. Пострадавших нет. Самостоятельно из цеха эвакуировались 45 человек», — заявили в telegram-канале «МЧС России».
Как уточнили в ведомстве, на месте работают 36 огнеборцев и 11 единиц техники. Причины возгорания устанавливаются.
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