17 апреля 2025

В Миассе горит склад с лакокрасочной продукцией. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Возгорание ликвидируют 36 сотрудников МЧС
Возгорание ликвидируют 36 сотрудников МЧС Фото:

В Миассе Челябинской области вспыхнул пожар на складе, где хранится лакокрасочная продукция. Площадь возгорания достигла 600 квадратных метров, сообщили в пресс-службе МЧС России.

«В Миассе горит кровля склада лакокрасочной продукции. Площадь пожара — 600 квадратов. Пострадавших нет. Самостоятельно из цеха эвакуировались 45 человек», — заявили в telegram-канале «МЧС России».

Как уточнили в ведомстве, на месте работают 36 огнеборцев и 11 единиц техники. Причины возгорания устанавливаются.

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В Миассе Челябинской области вспыхнул пожар на складе, где хранится лакокрасочная продукция. Площадь возгорания достигла 600 квадратных метров, сообщили в пресс-службе МЧС России. «В Миассе горит кровля склада лакокрасочной продукции. Площадь пожара — 600 квадратов. Пострадавших нет. Самостоятельно из цеха эвакуировались 45 человек», — заявили в telegram-канале «МЧС России». Как уточнили в ведомстве, на месте работают 36 огнеборцев и 11 единиц техники. Причины возгорания устанавливаются.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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