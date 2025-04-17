В Кургане банкротят литейный завод из-за долгов по налогам

Федеральная налоговая служба подала иск о банкротстве Курганского литейного завода (КЛЗ), занимающегося производством чугуна, стали и ферросплавов. Претензии связаны с задолженностью по налогам и сборам. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили источники из сферы промышленности. На предприятии агентству пояснили, что уже занимаются устранением проблемы.
«Литейный завод получил иск от ФНС из-за задолженности по налогам. Речь идет о сумме в десятки миллионов рублей», — сообщил источник. Подобные иски о финансовой несостоятельности уже поступали в предыдущие годы, что является одной из обязанностей налоговой службы при выявлении недоимок.
На литейном заводе корреспонденту URA.RU сообщили, что предприятие продолжает стабильно работать. «Проблема есть, но она решаемая. Занимаемся исправлением ситуации», — отметил представитель завода.
По открытым данным, Курганский литейный завод был создан в 2014 году. Предприятием владеют три собственника. 50% в уставном капитале КЛЗ принадлежит бизнесмену Алексею Слободянику, 37,5% владеет Дмитрий Ивашкевич, остальная доля — Евгению Колеватых. Выручка завода составляет более 107 миллионов рублей.
Ранее URA.RU писало, что тюменский бизнесмен Андрей Бронских банкротит курганское предприятие отца Александра Бронских. Предпринимателем был подан иск к фирме ТАДК, которая занимается строительством дорог. По словам заявителя, он пытается вернуть долги за поставленные товары. При этом в дорожной фирме судебный спор комментировать отказались.
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