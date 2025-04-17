17 апреля 2025

Прокуратура проверила скандальную агрофирму в ЯНАО, где расследуется дело о хищении субсидий

Прокуратура Красноселькупского района проверила агрофирму «Толькинская»
© Служба новостей «URA.RU»
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Субсидии похищались в течение трех лет
Субсидии похищались в течение трех лет Фото:

Прокуратура Красноселькупского района проверила агрофирму «Толькинская», руководство которой попало под уголовное преследование. В отношении фигурантки расследуется уголовное дело о хищениях части субсидий в размере девяти млн рублей. Версия о фиктивных зарплатах рыбакам подтвердилась, сообщают в надзорном ведомстве.

«Установлено, что в период с июля 2021 года по октябрь 2023 года на предприятии в должности рыбаков фиктивно трудоустроены жители Ноябрьска, которые трудовую деятельность в селе Толька фактически не осуществляли. При этом ими фиктивно получена заработная плата в сумме 3,9 млн рублей, которые в последующем переданы руководителям организации», — сообщает окружная прокуратура в Telegram.

Хищения госсредств происходили с 2020 по 2023 годы. Организация получала субсидии на добычу рыбы от окружного департамента АПК. Общая сумма похищенного составила около 9 млн рублей. Следователи СУ СК России по ЯНАО возбудили уголовные дела по стать «Мошенничество, совершенное организованной группой».

Также в соцсети попала еще одна версия по скандалу в «Толькинской». Сын фигурантки дела пожаловался главе СКР Александру Бастрыкину. По словам Евгения Гиндюка, его мать подставил экс-директор агрофирмы «Толькинская» и бывший чиновник окружного департамента АПК Алексей Шишков, однако он в настоящее время находится на СВО.

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Прокуратура Красноселькупского района проверила агрофирму «Толькинская», руководство которой попало под уголовное преследование. В отношении фигурантки расследуется уголовное дело о хищениях части субсидий в размере девяти млн рублей. Версия о фиктивных зарплатах рыбакам подтвердилась, сообщают в надзорном ведомстве. «Установлено, что в период с июля 2021 года по октябрь 2023 года на предприятии в должности рыбаков фиктивно трудоустроены жители Ноябрьска, которые трудовую деятельность в селе Толька фактически не осуществляли. При этом ими фиктивно получена заработная плата в сумме 3,9 млн рублей, которые в последующем переданы руководителям организации», — сообщает окружная прокуратура в Telegram. Хищения госсредств происходили с 2020 по 2023 годы. Организация получала субсидии на добычу рыбы от окружного департамента АПК. Общая сумма похищенного составила около 9 млн рублей. Следователи СУ СК России по ЯНАО возбудили уголовные дела по стать «Мошенничество, совершенное организованной группой». Также в соцсети попала еще одна версия по скандалу в «Толькинской». Сын фигурантки дела пожаловался главе СКР Александру Бастрыкину. По словам Евгения Гиндюка, его мать подставил экс-директор агрофирмы «Толькинская» и бывший чиновник окружного департамента АПК Алексей Шишков, однако он в настоящее время находится на СВО.
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© Служба новостей «URA.RU»
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