Генпрокуратура России заставила управляющую компанию и фонд капремонта починить крышу пятиэтажки и компенсировать ущерб двум пожилым жительницам Челябинска, которые восемь лет страдали от протекающей кровли. Об этом сообщили в пресс-службе генпрокуратуры.
«Обратившиеся в надзорный орган женщины — ветераны труда, проживающие в пятиэтажном многоквартирном доме, в котором в 2016 году выполнен капитальный ремонт кровли. Однако работы стоимостью 3,2 млн рублей были выполнены некачественно. С 2017 года заявительницы и другие жители дома регулярно жаловались в региональный фонд капитального ремонта и управляющую компанию на подтопление квартир. Несмотря на это, протечка не устранена, а ее причина не была установлена», — сообщили в пресс-службе ведомства.
После обращения к генпрокурору РФ Игорю Краснову руководителям фонда капремонта и управляющей компании внесены представления. Реакция последовала — были выполнена гидроизоляция стыков металлической кровли, ремонт вентиляционных каналов, теплоизоляция труб отопления в чердачном помещении, устранены следы протечек в подъездах и трещины на фасаде.
Кроме того, экспертиза показала, что протечки являются результатом недостаточного угла наклона крыши. Прокуратура обратилась в суд, чтобы обязать фонд капремонта изменить угол крыши. После этого указанные работы выполнены.
Также жителям перерассчитали плату за ненадлежащее содержание дома. Заявительницам возмещен причиненный затоплениями ущерб на сумму около 450 тысяч рублей.
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