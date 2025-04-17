В курганском округе будут организованы новые автобусные маршруты

По иску прокурора Мишкинского округа (Курганская область) суд обязал администрацию организовать регулярное транспортное сообщение между рядом населенных пунктов и районным центром. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Курганской области.
В ходе проверки выяснилось, что в настоящее время не организовано регулярное автобусное сообщение. «Установлено, что администрацией Мишкинского округа не организовано регулярное автобусное сообщение между населенными пунктами и районным центром: Мишкино — Кирово, Мишкино — Кирзавод, Мишкино — Купай, Мишкино — новые Пески, Мишкино — Шаламово, Мишкино — Коровье», — пишет ведомство. В настоящее время прокуратура района взяла исполнение решения суда на контроль.
Проблемы с транспортной доступностью в Курганской области ранее уже привлекали внимание прокуратуры. Так, в Шадринске после жалоб жителей и прокурорской проверки были выявлены нарушения в организации автобусных маршрутов, связанные с нехваткой водителей и увеличением пассажиропотока. В результате вмешательства надзорного ведомства были приняты меры по увеличению числа рейсов и запуску новых маршрутов.
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