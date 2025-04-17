17 апреля 2025

В курганском округе будут организованы новые автобусные маршруты

© Служба новостей «URA.RU»
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В ходе проверки выяснилось, что в настоящее время не организовано регулярное автобусное сообщение в Мишкинском округе
В ходе проверки выяснилось, что в настоящее время не организовано регулярное автобусное сообщение в Мишкинском округе Фото:

По иску прокурора Мишкинского округа (Курганская область) суд обязал администрацию организовать регулярное транспортное сообщение между рядом населенных пунктов и районным центром. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Курганской области.

В ходе проверки выяснилось, что в настоящее время не организовано регулярное автобусное сообщение. «Установлено, что администрацией Мишкинского округа не организовано регулярное автобусное сообщение между населенными пунктами и районным центром: Мишкино — Кирово, Мишкино — Кирзавод, Мишкино — Купай, Мишкино — новые Пески, Мишкино — Шаламово, Мишкино — Коровье», — пишет ведомство. В настоящее время прокуратура района взяла исполнение решения суда на контроль.

Проблемы с транспортной доступностью в Курганской области ранее уже привлекали внимание прокуратуры. Так, в Шадринске после жалоб жителей и прокурорской проверки были выявлены нарушения в организации автобусных маршрутов, связанные с нехваткой водителей и увеличением пассажиропотока. В результате вмешательства надзорного ведомства были приняты меры по увеличению числа рейсов и запуску новых маршрутов.

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По иску прокурора Мишкинского округа (Курганская область) суд обязал администрацию организовать регулярное транспортное сообщение между рядом населенных пунктов и районным центром. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Курганской области. В ходе проверки выяснилось, что в настоящее время не организовано регулярное автобусное сообщение. «Установлено, что администрацией Мишкинского округа не организовано регулярное автобусное сообщение между населенными пунктами и районным центром: Мишкино — Кирово, Мишкино — Кирзавод, Мишкино — Купай, Мишкино — новые Пески, Мишкино — Шаламово, Мишкино — Коровье», — пишет ведомство. В настоящее время прокуратура района взяла исполнение решения суда на контроль. Проблемы с транспортной доступностью в Курганской области ранее уже привлекали внимание прокуратуры. Так, в Шадринске после жалоб жителей и прокурорской проверки были выявлены нарушения в организации автобусных маршрутов, связанные с нехваткой водителей и увеличением пассажиропотока. В результате вмешательства надзорного ведомства были приняты меры по увеличению числа рейсов и запуску новых маршрутов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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