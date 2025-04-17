Руководство стратегически важного челябинского предприятия получило срок за взятки

Руководители одного из стратегически важных предприятий Челябинской области получили срок за взятки. Приговор им вынес Катав-Ивановский городской суд. Как сообщили URA.RU в пресс-службе УФСБ по региону, одному из топ-менеджеров назначен 10-летний срок, другой отделался условкой.
«Одному из них судебная инстанция назначила наказание в виде трех лет лишения свободы условно с испытательным сроком два года и штрафом в размере 40 тысяч рублей, другому — 10 лет лишения свободы в колонии строгого режима и штраф в размере 4 млн рублей. Приговор в законную силу не вступил», — сообщили URA.RU в пресс-службе УФСБ по региону.
Руководителей предприятия обвиняли в коррупции и мошенничестве. Следователи установили, что фигуранты при исполнении контрактных обязательств перед контрагентами стратегического предприятия региона получали взятки от заказчиков. За денежные вознаграждения они занижали себестоимость продукции, чем вводили в заблуждение руководство. В результате преступной деятельности злоумышленников предприятию нанесен ущерб более 19,5 млн рублей.
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