17 апреля 2025

Руководство стратегически важного челябинского предприятия получило срок за взятки

ФСБ вскрыла факты коррупции на стратегически важном челябинском предприятии
© Служба новостей «URA.RU»
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Суд отправил одного из руководителей в колонию, другого - на условный срок
Суд отправил одного из руководителей в колонию, другого - на условный срок Фото:

Руководители одного из стратегически важных предприятий Челябинской области получили срок за взятки. Приговор им вынес Катав-Ивановский городской суд. Как сообщили URA.RU в пресс-службе УФСБ по региону, одному из топ-менеджеров назначен 10-летний срок, другой отделался условкой.

«Одному из них судебная инстанция назначила наказание в виде трех лет лишения свободы условно с испытательным сроком два года и штрафом в размере 40 тысяч рублей, другому — 10 лет лишения свободы в колонии строгого режима и штраф в размере 4 млн рублей. Приговор в законную силу не вступил», — сообщили URA.RU в пресс-службе УФСБ по региону.

Руководителей предприятия обвиняли в коррупции и мошенничестве. Следователи установили, что фигуранты при исполнении контрактных обязательств перед контрагентами стратегического предприятия региона получали взятки от заказчиков. За денежные вознаграждения они занижали себестоимость продукции, чем вводили в заблуждение руководство. В результате преступной деятельности злоумышленников предприятию нанесен ущерб более 19,5 млн рублей.

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Руководители одного из стратегически важных предприятий Челябинской области получили срок за взятки. Приговор им вынес Катав-Ивановский городской суд. Как сообщили URA.RU в пресс-службе УФСБ по региону, одному из топ-менеджеров назначен 10-летний срок, другой отделался условкой. «Одному из них судебная инстанция назначила наказание в виде трех лет лишения свободы условно с испытательным сроком два года и штрафом в размере 40 тысяч рублей, другому — 10 лет лишения свободы в колонии строгого режима и штраф в размере 4 млн рублей. Приговор в законную силу не вступил», — сообщили URA.RU в пресс-службе УФСБ по региону. Руководителей предприятия обвиняли в коррупции и мошенничестве. Следователи установили, что фигуранты при исполнении контрактных обязательств перед контрагентами стратегического предприятия региона получали взятки от заказчиков. За денежные вознаграждения они занижали себестоимость продукции, чем вводили в заблуждение руководство. В результате преступной деятельности злоумышленников предприятию нанесен ущерб более 19,5 млн рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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