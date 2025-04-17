В аварии с трактором и иномаркой на перекрестке улиц Республики и Профсоюзной в центре Тюмени пострадали четыре человека. Об этом URA.RU сообщили в Госавтоинспекции региона.
«Здесь столкнулись трактор „Беларусь“, который проводил дорожные работы, и Mercedes под управлением 32-летнего водителя. Легковушка двигалась на зеленый свет», — передает ведомство.
В аварии травмы получили четыре человека. Сред них три пассажира иномарки: 25-летний и два 23-летних молодых человека. Пострадал и управляющий трактором рабочий.
Ранее в административном центре легковой автомобиль влетел в фонарный столб и снес его. Инцидент произошел на перекрестке Широтной и Пермякова.
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