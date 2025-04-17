17 апреля 2025

Дорогая иномарка столкнулась с трактором в центре Тюмени. Фото

Четыре человека пострадали в ДТП с трактором в центре Тюмени
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Инцидент произошел в центре Тюмени
Инцидент произошел в центре Тюмени Фото:

В аварии с трактором и иномаркой на перекрестке улиц Республики и Профсоюзной в центре Тюмени пострадали четыре человека. Об этом URA.RU сообщили в Госавтоинспекции региона.

«Здесь столкнулись трактор „Беларусь“, который проводил дорожные работы, и Mercedes под управлением 32-летнего водителя. Легковушка двигалась на зеленый свет», — передает ведомство.

В аварии травмы получили четыре человека. Сред них три пассажира иномарки: 25-летний и два 23-летних молодых человека. Пострадал и управляющий трактором рабочий.

Ранее в административном центре легковой автомобиль влетел в фонарный столб и снес его. Инцидент произошел на перекрестке Широтной и Пермякова.

Фото место происшествия
Фото место происшествия
Фото:

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Когда начнется паводок в Тюменской области и какие районы затопит первыми? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В аварии с трактором и иномаркой на перекрестке улиц Республики и Профсоюзной в центре Тюмени пострадали четыре человека. Об этом URA.RU сообщили в Госавтоинспекции региона. «Здесь столкнулись трактор „Беларусь“, который проводил дорожные работы, и Mercedes под управлением 32-летнего водителя. Легковушка двигалась на зеленый свет», — передает ведомство. В аварии травмы получили четыре человека. Сред них три пассажира иномарки: 25-летний и два 23-летних молодых человека. Пострадал и управляющий трактором рабочий. Ранее в административном центре легковой автомобиль влетел в фонарный столб и снес его. Инцидент произошел на перекрестке Широтной и Пермякова.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...