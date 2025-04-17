Автобусам пообещали «зеленый коридор» на челябинской трассе М-5

Для рейсовых автобусов, попавших в затор из-за ремонта и реверсивного движения на челябинской трассе М-5 около Усть-Катава и Аши, могут сделать «зеленый коридор» с выездом на встречку. Об этом заявил Андрей Ксензов, первый заместитель министра дорожного хозяйства и транспорта области, передает корреспондент URA.RU.
«Постараемся сделать своего рода „зеленые коридоры“ для пассажирских автобусов, в том числе с возможностью двигаться по встречке. Движение будут, возможно, сопровождать сотрудники ГАИ, а сами автобусы двигаться с определенной скоростью», — заявил Ксензов.
Приостановленный накануне маршрут №627 Челябинск-Аша сегодня выйдет в рейс, пообещал Ксензов. Пассажирским автобусам также разрешат менять маршруты, чтобы объезжать пробку.
В Челябинской области на трассе М-5 «Урал» гигантская пробка ранее растянулась от Усть-Катава до границы с Республикой Башкортостан. Некоторые автомобили проводят в заторе сутки.
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