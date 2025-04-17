17 апреля 2025

Автобусам пообещали «зеленый коридор» на челябинской трассе М-5

Для автобусов организуют «зеленый коридор» на челябинской трассе М-5
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Автобусам разрешат менять маршруты
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новость из сюжета
Гигантская пробка на федеральной трассе М-5 в Челябинской области

Для рейсовых автобусов, попавших в затор из-за ремонта и реверсивного движения на челябинской трассе М-5 около Усть-Катава и Аши, могут сделать «зеленый коридор» с выездом на встречку. Об этом заявил Андрей Ксензов, первый заместитель министра дорожного хозяйства и транспорта области, передает корреспондент URA.RU.

«Постараемся сделать своего рода „зеленые коридоры“ для пассажирских автобусов, в том числе с возможностью двигаться по встречке. Движение будут, возможно, сопровождать сотрудники ГАИ, а сами автобусы двигаться с определенной скоростью», — заявил Ксензов.

Приостановленный накануне маршрут №627 Челябинск-Аша сегодня выйдет в рейс, пообещал Ксензов. Пассажирским автобусам также разрешат менять маршруты, чтобы объезжать пробку.

В Челябинской области на трассе М-5 «Урал» гигантская пробка ранее растянулась от Усть-Катава до границы с Республикой Башкортостан. Некоторые автомобили проводят в заторе сутки.

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Для рейсовых автобусов, попавших в затор из-за ремонта и реверсивного движения на челябинской трассе М-5 около Усть-Катава и Аши, могут сделать «зеленый коридор» с выездом на встречку. Об этом заявил Андрей Ксензов, первый заместитель министра дорожного хозяйства и транспорта области, передает корреспондент URA.RU. «Постараемся сделать своего рода „зеленые коридоры“ для пассажирских автобусов, в том числе с возможностью двигаться по встречке. Движение будут, возможно, сопровождать сотрудники ГАИ, а сами автобусы двигаться с определенной скоростью», — заявил Ксензов. Приостановленный накануне маршрут №627 Челябинск-Аша сегодня выйдет в рейс, пообещал Ксензов. Пассажирским автобусам также разрешат менять маршруты, чтобы объезжать пробку. В Челябинской области на трассе М-5 «Урал» гигантская пробка ранее растянулась от Усть-Катава до границы с Республикой Башкортостан. Некоторые автомобили проводят в заторе сутки.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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