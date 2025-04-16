Автобусы из Челябинска в Ашу отменили почти на месяц из-за гигантской пробки

В Челябинске до 8 мая отменили пассажирские автобусы в Ашу и Казань из-за гигантской пробки на федеральной трассе М-5. Об этом URA.RU сообщили в справочной Центрального автовокзала.
«Автобусы отменили до Аши и Казани до 8 мая в обоих направлениях. На участке ремонт дороги», — сообщили URA.RU в справочной вокзала.
На трассе М-5 «Урал» в Челябинской области уже несколько дней наблюдается гигантская пробка от Усть-Катава до границы с Башкирией. Максимальная длина пробки достигала 110 километров. Причиной стал ремонт дороги. Дальнобойщикам советуют ехать из Челябинска в Уфу через Пермь. Сегодня на место выехали экипажи МЧС, чтобы, при необходимости, оказать помощь застрявшим водителям.
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