16 апреля 2025

Автобусы из Челябинска в Ашу отменили почти на месяц из-за гигантской пробки

© Служба новостей «URA.RU»
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Автобус до Аши отменен до 8 мая
Автобус до Аши отменен до 8 мая Фото:

В Челябинске до 8 мая отменили пассажирские автобусы в Ашу и Казань из-за гигантской пробки на федеральной трассе М-5. Об этом URA.RU сообщили в справочной Центрального автовокзала.

«Автобусы отменили до Аши и Казани до 8 мая в обоих направлениях. На участке ремонт дороги», — сообщили URA.RU в справочной вокзала.

На трассе М-5 «Урал» в Челябинской области уже несколько дней наблюдается гигантская пробка от Усть-Катава до границы с Башкирией. Максимальная длина пробки достигала 110 километров. Причиной стал ремонт дороги. Дальнобойщикам советуют ехать из Челябинска в Уфу через Пермь. Сегодня на место выехали экипажи МЧС, чтобы, при необходимости, оказать помощь застрявшим водителям.

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В Челябинске до 8 мая отменили пассажирские автобусы в Ашу и Казань из-за гигантской пробки на федеральной трассе М-5. Об этом URA.RU сообщили в справочной Центрального автовокзала. «Автобусы отменили до Аши и Казани до 8 мая в обоих направлениях. На участке ремонт дороги», — сообщили URA.RU в справочной вокзала. На трассе М-5 «Урал» в Челябинской области уже несколько дней наблюдается гигантская пробка от Усть-Катава до границы с Башкирией. Максимальная длина пробки достигала 110 километров. Причиной стал ремонт дороги. Дальнобойщикам советуют ехать из Челябинска в Уфу через Пермь. Сегодня на место выехали экипажи МЧС, чтобы, при необходимости, оказать помощь застрявшим водителям.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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