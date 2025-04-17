В Екатеринбурге и еще четырех свердловских городах перекроют улицы по одному поводу

Инспекторы ДПС 20 апреля перекроют центральные улицы в Асбесте, Краснотурьинске, Карпинске, Первоуральске и Екатеринбурге на время крестного хода. Ограничения будут действовать в разное время, рассказали в Госавтоинспекции.
«Маршрут крестного хода в Асбесте: от церкви Богоматери Умиление (ул. Луговая, 19) по улицам Луговая — Горняков — 8 Марта — Садовая — Королева — Павлова — Мира — Ладыженского до Владимирской церкви (ул. Ладыженского, 32), далее по ул. Плеханова», — пояснили в ведомстве. Проезд будет закрыт с 11:00 до 15:00.
В Краснотурьинске в 16:00 священники пойдут от храма Святого Апостола Иоанна Богослова по бульварам Мира и Ленинскому проспекту до храма Преподобного Максима Исповедника (ул. Карпинского, 13). Через два часа ограничения введут в Карпинске от Введенского собора по улицам Советской, Суворова, Первомайской до Казанского храма.
Перекрытия в Первоуральске будут проходить с 15:30 до 17:00. Маршрут крестного хода: от храма во имя святых первоверховных апостолов Петра и Павла (ул. Орджоникидзе, 1) по улицам Орджоникидзе, Ленина, Ватутина, площади Победы, проспекту Ильича, ул. Вайнера до завершения мероприятия в храме во имя святой великомученицы Екатерины (ул. Вайнера, 89).
Об ограничениях в Екатеринбурге URA.RU писало ранее. Они затронут несколько участков центральных улиц и продлятся с 16:00 до 18:00. За порядком проследят полицейские.
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